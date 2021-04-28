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Чемпион мира Роман Гейзель покончил с собой

Вероника Полынина
5 часов назад
В Кемерове в возрасте 40 лет трагически погиб четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Роман Гейзель, сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России.
Чемпион мира Роман Гейзель покончил с собой
Фото: ТАССТАСС
«Федерация хоккея с мячом России выражает искренние соболезнования родным и близким Романа, хоккейному клубу «Кузбасс», Кемеровской федерации хоккея с мячом», - говорится в сообщении.
По информации «Советского спорта», экс-вратарь покончил с собой.
Спортивная карьера Гейзеля прошла в кемеровском клубе «Кузбасс», с ним он четырежды становился серебряным и шесть раз бронзовым призером чемпионатов страны, дважды выигрывал кубок России. Шесть раз включался в список лучших игроков по итогам сезона. В 2005 и 2011 годах признавался лучшим вратарем страны.
В составе сборной России Гейзель играл на шести чемпионатах мира по хоккею с мячом и становился чемпионом мира в 2006, 2007, 2008 и 2011 годах.
Как сообщал «Рамблер», ранее бывший тренер сборной США по гимнастике на Олимпийских играх 2012 года Джон Геддерт покончил с собой после того, как офис генерального прокурора штата Мичиган предъявил ему обвинения по уголовным статьям о сексуальном насилии и торговле людьми.
Около спорта,СБОРНАЯ РОССИИ,
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