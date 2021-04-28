Чемпион мира Роман Гейзель покончил с собой

Спортивная карьера Гейзеля прошла в кемеровском клубе «Кузбасс», с ним он четырежды становился серебряным и шесть раз бронзовым призером чемпионатов страны, дважды выигрывал кубок России. Шесть раз включался в список лучших игроков по итогам сезона. В 2005 и 2011 годах признавался лучшим вратарем страны.

Как сообщал «Рамблер», ранее бывший тренер сборной США по гимнастике на Олимпийских играх 2012 года Джон Геддерт покончил с собой после того, как офис генерального прокурора штата Мичиган предъявил ему обвинения по уголовным статьям о сексуальном насилии и торговле людьми.