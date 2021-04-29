"Девушка из тиндера" развела на деньги киберфутболиста-чемпиона

Киберфутболист Антон Шанин стал жертвой мошенников. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

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Шанин, как сообщал «Рамблер», — чемпион киберлиги РПЛ в составе клуба «Сочи». Некоторое время назад он познакомился в тиндере с девушкой по имени Анна и позвал ее на свидание. Она согласилась, предложила пойти на спектакль «Человек из Подольска» и прислала ему ссылку на покупку билетов.

Шанин ввел данные своей банковской карты, и с нее было списано значительно больше денег, чем стоил поход в театр. Он сообщил об этом Анне. Та посоветовала ему обратиться в службу поддержки сайта. Там ему прислали новую ссылку, киберфутболист прошел по ней и лишился еще 50 тысяч рублей.

В середине апреля в Московской области 28-летний мужчина был уличен в том, что размещал на сайтах знакомств анкеты с фотографиями девушек, которые якобы оказывают интимные услуги за деньги, и договаривался о встрече в арендованных квартир или гостиничных номеров с мужчинами, которые связывались с ним по указанным контактам.