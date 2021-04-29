"Ее не выберут": Губерниев обрушился на Вяльбе из-за выборов в Госдуму

«Если жителям Ивановской области по-настоящему дорог регион, в котором они живут, то, конечно, ее не выберут. Давайте будем честными: какое отношение имеет Елена Валерьевна к ивановской области? Никакого. Мне кажется, в данном случае забота о родном государства где-то в глубине души. Думаю, здесь преследуются какие-то личные интересы: возможная неприкосновенность и так далее. Я еще могу понять, если бы она баллотировалась от Магадана или от Москвы. Но в Москве конкуренция высокая. А что Елена Валерьевна будет делать в ивановской области, легкую промышленность что ли поднимать? Это абсолютно прагматичная история, которая быстро завершится», - сказал Губерниев.