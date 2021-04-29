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"Ее не выберут": Губерниев обрушился на Вяльбе из-за выборов

Анастасия Кирсанова
8 часов назад
Комментатор Дмитрий Губерниев высказал свое мнение о решении президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе участвовать в выборах в Госдуму. Как уточняется на портале Sport24, она будет баллотироваться от партии «Единая Россия».
"Ее не выберут": Губерниев обрушился на Вяльбе из-за выборов в Госдуму
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Если жителям Ивановской области по-настоящему дорог регион, в котором они живут, то, конечно, ее не выберут. Давайте будем честными: какое отношение имеет Елена Валерьевна к ивановской области? Никакого. Мне кажется, в данном случае забота о родном государства где-то в глубине души. Думаю, здесь преследуются какие-то личные интересы: возможная неприкосновенность и так далее. Я еще могу понять, если бы она баллотировалась от Магадана или от Москвы. Но в Москве конкуренция высокая. А что Елена Валерьевна будет делать в ивановской области, легкую промышленность что ли поднимать? Это абсолютно прагматичная история, которая быстро завершится», - сказал Губерниев.
Ранее «Рамблер» сообщал, что на выборы в Госдуму решила пойти бывшая участница группы «Тату» Юлия Волкова. Она также намерена баллотироваться от «Единой России». Певица уже подала документы для участия в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов партии.
Около спорта,Елена Вяльбе,Дмитрий Губерниев,Юлия Волкова,Единая Россия,Госдума,
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