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Попал в реанимацию: медиадиректора «Спартака» избили в Москве

Артём Кульша
43 минуты назад
Директор департамента по связям с общественностью футбольного клуба «Спартак» Антон Фетисов был избит. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Избитый директор «Спартака» попал в реанимацию
Фото: соцсетисоцсети
Там рассказали, что нападение произошло позавчера вечером, Фетисов находится в сознании, правоохранительные органы возбудили по факту инцидента уголовное дело. В пресс-службе «Спартака» пожелали Фетисову скорейшего выздоровления и возвращения к работе.
Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал «Спорт-Экспрессу», что позавчера на выходе из ресторана с женой Фетисов сделал попытку разнять людей, между которыми произошел конфликт. Один из этих людей ударил Фетисова, тот упал, после чего получил еще один удар. Фетисов был госпитализирован в реанимацию с черепно-мозговой травмой.
В апреле СМИ сообщили, что в Москвы три человека, в том числе актер Александр Паль, напали на 25-летнего бывшего хоккеиста Кевина Антипова, нанесли ему переломы на лице и повредили глаз.
В ноябре, как сообщал «Рамблер», стало известно, что неизвестные люди избили актера Павла Прилучного в Калининграде. Врачи диагностировали у него ссадины на голове, ушиб головы с частичным кровоизлиянием и перелом костей лицевого скелета и госпитализировали.
Около спорта,Футбол,Кевин Антипов,Антон Фетисов,Александр Паль,ЦСКА,Спартак,МВД,
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