Избитый директор «Спартака» попал в реанимацию

Вчера вечером на директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова произошло нападение, детали которого сейчас выясняются. Возбуждено уголовное дело. Сейчас Антон в сознании. Желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе!— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 10, 2021

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал «Спорт-Экспрессу», что позавчера на выходе из ресторана с женой Фетисов сделал попытку разнять людей, между которыми произошел конфликт. Один из этих людей ударил Фетисова, тот упал, после чего получил еще один удар. Фетисов был госпитализирован в реанимацию с черепно-мозговой травмой.