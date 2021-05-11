Избитый директор «Спартака» попал в реанимацию

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал «Спорт-Экспрессу», что позавчера на выходе из ресторана с женой Фетисов сделал попытку разнять людей, между которыми произошел конфликт. Один из этих людей ударил Фетисова, тот упал, после чего получил еще один удар. Фетисов был госпитализирован в реанимацию с черепно-мозговой травмой.
В ноябре, как сообщал «Рамблер», стало известно, что неизвестные люди избили актера Павла Прилучного в Калининграде. Врачи диагностировали у него ссадины на голове, ушиб головы с частичным кровоизлиянием и перелом костей лицевого скелета и госпитализировали.