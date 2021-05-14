Комментатор Черданцев зарплату в 600 тысяч рублей признал «до смешного» низкой

Спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал о своём финансовом положении. Как он заявил в интервью на YouTube-канале Sports, его доходы «до смешного» низкие. Черданцев убеждён, что должен зарабатывать больше из-за своего статуса и опыта.

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Во время беседы у футбольного комментатора уточнили , действительно ли он получает 600 000-800 000 рублей в месяц.

«Я могу заработать за месяц и больше, и меньше. Это зависит от того, как хорошо я делаю свою программу, и как хорошо в ней продается реклама. Ставка комментатора гораздо меньше. Считаю, что я зарабатываю до смешного мало сейчас. С моим опытом работы, моим статусом и количеством рекламы, которую генерирует программа "Все на матч"... Если в евро пересчитать, то вообще смех. Если сравнить с доходами футболистов второго дивизиона... Не то, что делает твою жизнь лучше», — заявил Черданцев.

Он привёл в пример своего коллегу из Италии, который ведёт программу, подобную той, в которой снимается российский комментатор.

«У него контракт на полмиллиона евро (44,7 млн рублей по курсу ЦБ) в год. И это только за одну программу. Это уже деньги. Вообще, не понимаю, почему у нас такое отношение к зарабатыванию денег. Это какой-то Советский Союз», — посетовал Черданцев.

По словам комментатора, он — единственный снабженец в семье.

«У меня есть семейные расходы, которые я не хочу озвучивать. Близкие люди зависят от меня. У меня нет ни бабушек, к сожалению, ни дедушек. Я содержу родителей на протяжении многих лет. Чем больше зарабатываешь, тем больше тратишь», — признал Черданцев, добавив, что у него нет накоплений.

Затем телеведущий рассказал, что с началом пандемии коронавируса стал летать бизнес-классом.

«Если я могу себе позволить полететь куда-то бизнес-классом, полечу бизнес-классом, не буду откладывать. Экономом лучше вообще не полечу, чтобы избежать скопления людей. Если мне кажется, что по деньгам дороговато, я тогда просто отменяю. Тогда лучше на машине Если работа какая-то коммерческая, в райдере — бизнес-класс», — пояснил Черданцев.

Также он вспомнил о неудачном опыте с долларовой ипотекой. Черданцев взял её в 2008 году, незадолго до мирового финансового кризиса.

«Потому что дешевле было. Я посчитал, и процент по долларам был меньше, чем в рублях — дешевле. Но поскольку это было до кризиса, то я и попал на в два раза больше при тех же рублевых доходах. У меня просто вдруг платеж вырос в два раза Моей жене пришлось с грудным ребенком на полставки работать, потому что мы бы тогда просто не свели концы с концами», — поведал комментатор.