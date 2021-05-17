«Рот свой закрыть и сидеть молча»: Емельяненко дал совет Навальному

«Рамблер» писал, что в феврале суд изменил Навальному условный срок лишения свободы на реальный по делу «Ив Роше», так как он неоднократно не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни. Навальный отбывает наказание в исправительной колонии 2 во Владимирской области.
По мнению Емельяненко, Навальный просто «договорился языком своим». Он призвал заключенного «рот свой закрыть и сидеть молча».
«На него смотрят люди и многого не понимают. Он их сбивает с толку. Под правильного косит, хотя это агент Соединённых Штатов. Они ему платят деньги за то, что он существует. Не всё так просто и однозначно, как хочется людям», - уверен боец.
Он также подчеркнул, что люди идут за всякими «бестолковыми личностями».