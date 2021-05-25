Фазель назвал произошедшее недопустимым и призвал вернуть назад флаг Беларуси или убрать флаг ИИХФ.

В Риге, которая принимает чемпионат мира по хоккею, флаг Белоруссии заменили на оппозиционный. Данное решение мэр столицы Латвии Мартиньш Стакис объяснил тем, что считает государственный символ Белоруссии поддерживающим терроризм. Спортивный юрист Алексей Карпенко в интервью «Газете.Ru» назвал произошедшее «абсолютным хулиганством».

Чемпионат мира по хоккею в Риге является богатым не только на сенсации, но и на скандалы. Самый главный из них прогремел еще в январе, когда Международная федерация хоккея (ИИХФ) лишила Минск права проведения матчей турнира и объявила столицу Латвии единоличным хозяином первенства. Теперь фигурантом скандала вновь является Белоруссия, но уже заочно.

24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис лично поспособствовал замене белорусского флага на оппозиционный на центральной площади города, где расположены стяги всех стран, чьи национальные сборные участвуют в мировом хоккейном форуме. Теперь вместо государственного флага страны поднято бело-красно-белое знамя.

Спортивный юрист Алексей Карпенко в беседе с «Газетой.Ru» назвал произошедшее «абсолютным хулиганством».

«Это к спорту отношения не имеет. Официальным флагом Белоруссии является тот флаг, который утвержден их внутренним законом. Как правило, у большинства стран законы по-разному могут называться, но обычно это, так же как в России, закон о государственном гербе и о государственном флаге. Соответственно, государственные символы утверждаются странами, и они должны использоваться в международных отношениях. Любые форумы, в которых страна представлена — от ассамблеи ООН до чемпионата мира по хоккею — должен использоваться тот флаг, который страна утвердила внутренним законом и который анонсирует всем участникам международного сообщества. То, что сделали в Риге, абсолютное хулиганство, политическое хулиганство. К праву это не имеет отношение, это просто анекдот. Рига демонстрирует властям Белоруссии пренебрежительное отношение к ее государственным символам и своими действиями декларирует отношение к тому, что происходит в Белоруссии», — сказал Карпенко.

На эти меры Стакис пошел после того, как накануне, 23 мая, белорусские правоохранительные органы задержали основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки Софию Сапегу, которые следовали рейсом Афины — Вильнюс. Протасевич обвиняется по нескольким статьям, а его Telegram-канал в Белоруссии признан экстремистским.

«Подняли флаг Белоруссии, который мне доверили политические беженцы. Угон самолета и захват политических оппонентов подорвали последние остатки легитимности белорусского диктатора. В Риге не будут реять флаги, которые символизируют режим, занимающийся государственным терроризмом, — поэтому мы их убрали. Рижская дума выражает солидарность белорусскому народу!» — написал Стакис в своих социальных сетях.

Starp hokeja čempionāta karogiem paceļam brīvās Baltkrievijas karogu, kuru man uzticēja baltkrievu politiskie bēgļi! Rīgā nedrīkst plīvot karogi, kas simbolizē režīmu, kurš nodarbojas ar valsts terorismu – tos esam noņēmuši. #BrīvībuBaltkrievijai #FreeBelarus #ЖывеБеларусь pic.twitter.com/BgVOFtXNFX— Mārtiņš Staķis (@MStakis) May 24, 2021

Нынешний государственный флаг Белоруссии был утвержден действующим президентом страны Александром Лукашенко еще в 1995 году. Бело-красно-белый флаг же, который использовался ранее, теперь является символом оппозиции. Особенно активно его использовали протестующие во время акций, организованных после президентских выборов 9 августа 2020 года, на которых победу одержал Лукашенко. Именно из-за нестабильной политической обстановки в стране ИИХФ и приняла решение лишить Минск права проведения чемпионата мира, а ситуация на улицах Белоруссии стабилизировалась лишь в феврале этого года.

Что касается бело-красно-белого флага, то в министерстве внутренних дел страны предложили внести его в список нацистской символики. В частности, начальник 3-го управления госоргана Михаил Бедункевич недавно отметил, что бело-красно-белый флаг использовался белорусскими коллаборационистами, которые поддерживали оккупационный режим нацистской Германии во время Великой Отечественной войны.

«Соберем научное сообщество и представителей государственных органов, где обсудим и предложим новые организации, которые сотрудничали с нацистами, для включения в этот список. Считаем, что пришло время пересмотреть подходы к символике. Поставить точку с определением БЧБ-символики. Мы будем предлагать внесение БЧБ-флага в список символики, которая запрещена. В законе даны варианты использования в иных целях — это театральная деятельность, кино как факт истории. Но ходить под этими флагами на улицах никто не даст. Использовать в своих целях эти идеологические нацистские моменты мы не позволим. Мы будем бороться», — говорил Бедункевич.

За белорусским скандалом в Риге едва не замеченной оказалась сегодняшняя замена на той же площади флага Российской Федерации на знамя Олимпийского комитета России. В связи с требованиями Спортивного арбитражного суда и Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская хоккейная сборная выступает на чемпионате мира в качестве команды ОКР — ROC (Russian Olympic Committee). Изначально российский государственный флаг реял в центре Риги, как утверждали представители муниципалитета столицы Латвии, в соответствии с рекомендациями ИИХФ.

Инцидент с флагом Белоруссии на чемпионате мира по хоккею является частью предвыборной кампании мэра Риги Мартиньша Стакиса. Такое мнение ТАСС по телефону высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

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"Мы все удивлены произошедшим, - сказал Фазель. - Все в хоккее против таких шагов. Но через две недели выборы в Риге и, как я понимаю, мэр использовал это для своей предвыборной пропаганды. Это недопустимо, мы уже сделали заявление. Чемпионат мира - не место для политических игр".

Чемпионат мира по хоккею в Риге завершится 6 июня. После трех матчей сборная Белоруссии с четырьмя очками занимает четвертое место в группе А. В следующем матче белорусы 26 мая встретятся с командой Великобритании.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) пообещала сохранить флаг Белоруссии на всех объектах чемпионата мира по хоккею в Риге, а также и выразила несогласие с действиями местных властей, напомнив, что является организацией, не преследующей политических интересов.

«ИИХФ не согласна с действиями, предпринятыми вчера мэром Риги и министром иностранных дел Латвии по использованию флага страны-участницы чемпионата мира по хоккею в качестве политического послания. Действия правительства Белоруссии не связаны с действиями игроков, выступающих под флагом страны на этом турнире», – говорится в заявлении организации, передает РИА «Новости».

Там указали, что ИИХФ обратилась к мэру Риги с просьбой срочно снять флаг ИИХФ, а также флаг чемпионата мира с названием ИИХФ.

«В соответствии с уставом ИИХФ, мы являемся аполитичной спортивной организацией и требуем, чтобы ИИХФ не ассоциировалась с политическими заявлениями мэра и министра иностранных дел, сделанных путем изменения флага. ИИХФ сохранит флаг Белоруссии на всех объектах чемпионата мира на время турнира и надеется, что мэрия Риги пересмотрит свое решение убрать флаг страны», – добавляется в заявлении.

В заявлении также сообщается, что игроков сборной Белоруссии приветствовали в Латвии в качестве гостей, «и они не должны были видеть, как флаг их страны снят без их согласия». «Это прямо противоречит лозунгу принимающей страны «Страсть. Без границ», – подчеркивается в заявлении.

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал заявление мэра Риги Мартинса Стакиса о том, что в городе, где проходит чемпионат мира по хоккею, собираются снять флаги ИИХФ.

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«Похоже, мэр Риги не просто обидчивый ребёнок, а обидчивый ребёнок с амбициями. От того, что он снимает флаги, ничего не изменится. На мой взгляд, он просто хайпует и набирает себе какие-то непонятные очки, пытается перед кем-то выслужиться. Может, у него какие-то проблемы внутри или весеннее обострение?



Если честно, то его поведение напоминает мне поведение городского сумасшедшего, но точный диагноз может поставить только врач, здесь я не берусь утверждать. Видимо, у мэра Риги нет работы и ему нечем заняться, поэтому он ходит по городу и целыми днями снимает флаги. К этому надо относиться с юмором», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Рижские власти приняли решение заменить государственный флаг России на знамя Олимпийского комитета России на площади, где установили флаги участвующих в чемпионате мира по хоккею стран, сообщила пресс-служба Рижской думы.

СМИ сообщали, что на площади был установлен и флаг России, которая находится под санкциями (ограничения не распространяются на украшение города). В понедельник флаг России решили заменить, передает РИА «Новости».

Как объяснили власти города, было принято решение «использовать более соответствующий для общего настроения флаг Олимпийского комитета России». Указывается, что «это официальное название участвующей в чемпионате команды». В Рижской думе подчеркнули, что при принятии решения учитывалась «общая концепция, включая оформление городской среды в местах проведения чемпионата», были «исключены различные интерпретации оформления».

Сообщалось, что российский триколор используют при уличном оформлении Риги к чемпионату мира по хоккею наряду с флагами всех участников турнира, но на арене его не будет из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.

Тем временем сопредседатель партии «Русский союз Латвии» Мирослав Митрофанов сообщил, что на рассмотрение Рижской думы 26 мая будет внесен вопрос о «подрыве принципов олимпийского движения» и участии властей Риги в надругательстве над флагом Белоруссии – в Риге вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг.

Фракция Русского союза считает, что «чемпионат мира по хоккею был использован в качестве арены для сведения счетов с властями соседнего государства». Подчеркивается, что «политическое вмешательство в спортивные события совершенно неуместно». От властей города требуют «как минимум обсуждать внешнеполитические демонстрации до принятия решения об участии в них».

«Спорту – да! Вражде и политиканству – нет!» – заявил Митрофанов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопиющим событием замену флага Беларуси на чемпионате мира по хоккею в Риге.

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"Мы видели, что флаг Беларуси был заменен. Это, конечно, достаточно вопиющее событие", - заметил пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопросы журналистов. Напомним, рижские власти вместо национального флага республики повесили бело-красно-белый.

Говоря о замене триколора РФ на рижской площади на флаг Олимпийского комитета России, Песков напомнил, что на международных соревнованиях наша страна сейчас не использует национальный флаг.

"На местах проведения чемпионата он временно не используется. Но здесь нужно разобраться: площадь в Риге - место проведения чемпионата или нет. Если нет, то мы вряд ли можем согласиться с таким решением городских властей", - уточнил он.