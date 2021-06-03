«Он по-русски говорит?» Киркоров перепутал Оздоева с Фернандесом

Ответ на этот вопрос Киркоров получил непосредственно от «Марио», которым на самом деле оказался Магомед Оздоев: «Да, конечно, говорю! Я не Марио, я Магомед Оздоев. Марио сейчас спустится, или он уже в тренажерном зале». Далее артист попытался сгладить неловкость, но на его лице читалась растерянность.