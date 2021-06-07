"Кто-нибудь, вызовите скорую": Блогер Давидыч подрезал бойца Исмаилова

На кадрах видно, как Исмаилов и его менеджер Азамат Бостанов едут на машине, затем рядом с ними на высокой скорости проносится автомобиль, вынужная водителя резко вывернуть руль. После этого Исмаилов и Бостанов догоняют подрезавший их автомобиль на заправке. Из машины с улыбкой выходит Эрик Давидыч.