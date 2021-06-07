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"Кто-нибудь, вызовите скорую": Блогер Давидыч подрезал бойца Исмаилова

Елена Прошина
4 часа назад
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов и блогер Эрик Китуашвили, известный как Эрик Давидыч, стали участниками дорожного конфликта. Видео инцидента в Instagram опубликовал Исмаилов.
На кадрах видно, как Исмаилов и его менеджер Азамат Бостанов едут на машине, затем рядом с ними на высокой скорости проносится автомобиль, вынужная водителя резко вывернуть руль. После этого Исмаилов и Бостанов догоняют подрезавший их автомобиль на заправке. Из машины с улыбкой выходит Эрик Давидыч.
«На дороге всякое бывает, лучше быть сдержанными и культурными. Соблюдайте правила дорожного движения и не устраивайте гонки из-за всяких мелочей. И даже если ты отжимаешься 15 000 раз, не нужно применять свою силу на простых смертных, потому как смертные могут оказаться непростыми.

Кто-нибудь, вызовите, пожалуйста, скорую на 220 километр Киевского шоссе, сбоку от заправки лежит человек с многочисленными переломами, по описанию похож на Эрика Давидыча», — в шутку заявил боец в комментарии к видео.
На счету 34-летнего Исмаилова 19 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед и потерпел два поражения.
Около спорта,Магомед Исмаилов,Эрик Китуашвили,
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