"Кто-нибудь, вызовите скорую": Блогер Давидыч подрезал бойца Исмаилова

«На дороге всякое бывает, лучше быть сдержанными и культурными. Соблюдайте правила дорожного движения и не устраивайте гонки из-за всяких мелочей. И даже если ты отжимаешься 15 000 раз, не нужно применять свою силу на простых смертных, потому как смертные могут оказаться непростыми.
Кто-нибудь, вызовите, пожалуйста, скорую на 220 километр Киевского шоссе, сбоку от заправки лежит человек с многочисленными переломами, по описанию похож на Эрика Давидыча», — в шутку заявил боец в комментарии к видео.