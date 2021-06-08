Уткин: «Канделаки предала Арустамяна»

Фото: Asatur Yesayants/Sputnik/РИА «Новости»Asatur Yesayants/Sputnik/РИА «Новости»
8 июня Уткин сообщил, что оргкомитет Евро-2020 в Баку заблокировал получение аккредитации российским журналистом. Позднее Канделаки заявила, что телеканал делает все, чтобы разрешить эту ситуацию.
По словам бывшего комментатора, генеральный продюсер «Матч ТВ» врет.
«Нобеля она предала. Аккредитации были получены давно, больше двух недель назад, и проблема была ясна во весь рост уже тогда. Кстати, любой журналист, а особенно телевизионный, прекрасно знает – аккредитации именно в эти сроки и подтверждаются. Не позже», — написал Уткин в Telegram-канале.
Блогер отметил, что с момента отказа «Матч ТВ» не сделал ничего.
«Канделаки предала своего едва ли не лучшего сотрудника, который в прошедшем сезоне реализовал сразу несколько великолепных проектов. Какая ей разница — комментаторов, что ли, мало. Это и есть ее главный талант — предательство», — добавил Уткин.
Ранее Канделаки заявила, что отказ в аккредитации является нарушением духа международного спортивного движения.