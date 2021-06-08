Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

Уткин обвинил Канделаки в предательстве комментатора Арустамяна

Газета.Ruиещё 2
3 часа назад
Блогер Василий Уткин заявил, что генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки предала комментатора телеканала Нобеля Арустамяна.
Уткин: «Канделаки предала Арустамяна»
Фото: Asatur Yesayants/Sputnik/РИА «Новости»Asatur Yesayants/Sputnik/РИА «Новости»
8 июня Уткин сообщил, что оргкомитет Евро-2020 в Баку заблокировал получение аккредитации российским журналистом. Позднее Канделаки заявила, что телеканал делает все, чтобы разрешить эту ситуацию.
По словам бывшего комментатора, генеральный продюсер «Матч ТВ» врет.
«Нобеля она предала. Аккредитации были получены давно, больше двух недель назад, и проблема была ясна во весь рост уже тогда. Кстати, любой журналист, а особенно телевизионный, прекрасно знает – аккредитации именно в эти сроки и подтверждаются. Не позже», — написал Уткин в Telegram-канале.
Блогер отметил, что с момента отказа «Матч ТВ» не сделал ничего.
«Канделаки предала своего едва ли не лучшего сотрудника, который в прошедшем сезоне реализовал сразу несколько великолепных проектов. Какая ей разница — комментаторов, что ли, мало. Это и есть ее главный талант — предательство», — добавил Уткин.
Ранее Канделаки заявила, что отказ в аккредитации является нарушением духа международного спортивного движения.
Около спорта,Василий Уткин,Тина Канделаки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводителиЛичный опыт