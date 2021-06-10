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Чемпионат Европы по футболу 2020

"Будет символом достатка": Уткин признался в краже кепки с яхты Абрамовича

Елена Прошина
1 час назад
Спортивный журналист и блогер Василий Уткин признался в краже кепки с яхты российского миллиардера Романа Абрамовича. О произошедшем он рассказал в интервью своему коллеге Глебу Чернявскому, опубликованном на видеохостинге YouTube.
Инцидент произошёл в Португалии в 2004 году, когда в этой стране проходил чемпионат Европы по футболу. По словам Уткина, украденную кепку серого цвета, на которой было вышито название яхты Абрамовича Pelorus, он подарил комментатору Тимуру Журавелю.
«Я подарил ее Тимуру Журавелю... С большого турнира всегда привозишь друзьям сувениры. Я подумал, что Тимур носил тогда кепки и я подарю ему кепку с лодки Абрамовича — пусть это будет для него символом достатка», — рассказал блогер.
Он добавил, что Журавель, считающий себя белорусом, мог бы дорисовать к букве P зигзаг, "и получится Belorus".
Вместе с тем Уткин уточнил, что сейчас тесно не общается с Абрамовичем, так как для этого нет оснований, но считает бизнесмена глубоко порядочным человеком.
Около спорта,Тимур Журавель,Василий Уткин,Роман Абрамович,
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