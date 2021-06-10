"Будет символом достатка": Уткин признался в краже кепки с яхты Абрамовича

Он добавил, что Журавель, считающий себя белорусом, мог бы дорисовать к букве P зигзаг, "и получится Belorus".

Вместе с тем Уткин уточнил, что сейчас тесно не общается с Абрамовичем, так как для этого нет оснований, но считает бизнесмена глубоко порядочным человеком.