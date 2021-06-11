Новые санкции: Белорусов могут не пустить на Олимпиаду в Токио

Европарламент принял
резолюцию, в которой содержится призыв отстранить Белоруссию от международных мероприятий, в том числе от Олимпиады в Токио.
За принятие документа высказались 626 депутатов, 16 проголосовали против, 36 - воздержались. Отмечается, что резолюция носит рекомендательный характер.
Принятый документ осуждает принудительную посадку самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая, а также задержание белорусского оппозиционера Романа Протасевича
и его девушки россиянки Софии Сапеги
. Эти действия в резолюции названы "актом государственного терроризма".
Европейские депутаты заявили о необходимости отстранить Белоруссию от участия в международных спортивных организациях и мероприятиях, включая чемпионаты мира и Европы, а также от токийской Олимпиады. Вместе с тем парламентарии попросили УЕФА
лишить государственное телевидение Белоруссии TVR прав на трансляцию матчей стартующего 11 июня Евро-2020 и передать их независимому телеканалу "Белсат" на безвозмездной основе.
Европарламент также призвал отказать Минску в финансовой поддержке, в новых кредитных линиях для белорусских банков, а также остановить инвестиции в инфраструктуру и экономику Белоруссии.
Помимо этого, евродепутаты призвали Минск освободить политических заключенных, включая Протасевича и Сапегу, а также предложили ввести ограничительные меры в отношении ключевых отраслей белорусской экономики, физических и юридических лиц, участвовавших в посадке рейса Ryanair.