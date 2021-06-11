Новые санкции: Белорусов могут не пустить на Олимпиаду в Токио

Европарламент принял резолюцию, в которой содержится призыв отстранить Белоруссию от международных мероприятий, в том числе от Олимпиады в Токио.

За принятие документа высказались 626 депутатов, 16 проголосовали против, 36 - воздержались. Отмечается, что резолюция носит рекомендательный характер.

Принятый документ осуждает принудительную посадку самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая, а также задержание белорусского оппозиционера Романа Протасевича и его девушки россиянки Софии Сапеги . Эти действия в резолюции названы "актом государственного терроризма".

Европейские депутаты заявили о необходимости отстранить Белоруссию от участия в международных спортивных организациях и мероприятиях, включая чемпионаты мира и Европы, а также от токийской Олимпиады. Вместе с тем парламентарии попросили УЕФА лишить государственное телевидение Белоруссии TVR прав на трансляцию матчей стартующего 11 июня Евро-2020 и передать их независимому телеканалу "Белсат" на безвозмездной основе.

Европарламент также призвал отказать Минску в финансовой поддержке, в новых кредитных линиях для белорусских банков, а также остановить инвестиции в инфраструктуру и экономику Белоруссии.