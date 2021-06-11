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Чемпионат Европы по футболу 2020

"Я старый уже": Кадыров отказался от боя с Хабибом

Вероника Полынина
3 часа назад
Глава Чечни Рамзан Кадыров отказался драться с Хабибом Нурмагомедовым, потому что «он – чемпион». Об этом он заявил во время прямого эфира в Instagram ЧГТРК «Грозный».
"Я старый уже": Кадыров отказался от боя с Хабибом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Политик посчитал, что ему будет сложно сразиться со спортсменом, так как он чемпион и находится в другой весовой категории.
Он добавил, что Нурмагомедов уже завершил карьеру и занимается бизнесом, а сам он, в свою очередь, занимается «хозяйственными делами».
«Пусть спортсмены выходят на ковер, в клетку», — подытожил Кадыров.
Глава Чечни также скептически высказался о своей физической форме.
«Я не спортсмен, я стараюсь еле-еле физкультурой заниматься. Спортом не получается — старый уже», - заявил Кадыров.
Кроме того, Кадыров ответил на вопрос, почему все время говорит «дон» между словами. Он объяснил, что оно ничего не значит. Глава республики извинился за употребление слова-паразита в своей речи.
Ранее Рамзан Кадыров пообещал уйти с поста главы республики, если одиозный блогер Тумсо Абдурахманов, сбежавший из Чечни после критики в адрес Кадырова, победит в драке его 13-летнего сына. Абдурахманов записал ответное видео, заявив, что его могут одолеть только «в поедании котлет».
Около спорта,Рамзан Кадыров,
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