"Я старый уже": Кадыров отказался от боя с Хабибом

Глава Чечни Рамзан Кадыров отказался драться с Хабибом Нурмагомедовым, потому что «он – чемпион». Об этом он заявил во время прямого эфира в Instagram ЧГТРК «Грозный».

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Политик посчитал, что ему будет сложно сразиться со спортсменом, так как он чемпион и находится в другой весовой категории.

Он добавил, что Нурмагомедов уже завершил карьеру и занимается бизнесом, а сам он, в свою очередь, занимается «хозяйственными делами».

«Пусть спортсмены выходят на ковер, в клетку», — подытожил Кадыров.

Глава Чечни также скептически высказался о своей физической форме.

«Я не спортсмен, я стараюсь еле-еле физкультурой заниматься. Спортом не получается — старый уже», - заявил Кадыров.

Кроме того, Кадыров ответил на вопрос, почему все время говорит «дон» между словами. Он объяснил, что оно ничего не значит. Глава республики извинился за употребление слова-паразита в своей речи.