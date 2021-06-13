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Чемпионат Европы по футболу 2020

Салихова: могу встать на колени только в одном случае — когда завязываю шнурки сыну

Чемпионат.comиещё 3
5 часов назад
Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала решение игроков сборной России не принимать участия в акции Black Lives Matter и не вставать на колено перед матчем 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Бельгией (0:3).
«Изначально было понятно, что эта акция не найдёт отклика в душах россиян. И не нужно нас стыдить за это. Лично я могу встать на колени только в одном случае — когда завязываю шнурки двухгодовалому сыну», — написала Салихова в своём телеграм-канале.
Напомним, футболисты сборной Бельгии решили принять участие в этой акции. Болельщики на стадионе в Санкт-Петербурге освистали такое поведение бельгийской команды.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
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