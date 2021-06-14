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Чемпионат Европы по футболу 2020

Во Львове продолжат наливать бесплатное пиво после голов в ворота России

Газета.Ruиещё 8
6 часов назад
Организаторы фестиваля Lviv Fan Festival продолжат наливать бесплатное пиво участникам после голов в ворота России на чемпионате Европы 2020 года. Об этом в эфире «24 канала» заявил президент «Руха» Григорий Козловский.
Львов продолжит "праздновать" голы в ворота России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Напомним, что в своем дебютном матче на турнире Россия с крупным счетом уступила национальной команде Бельгии. В составе победителей забитыми мячами отметились Тома Менье и Ромелу Лукаку, который оформил дубль.
Следующий матч сборная России проведет 16 июня с Финляндией. Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 мск. Заключительной встречей группы В для команды Станислава Черчесова станет игра со сборной Дании 21 июня.
Ранее сообщалось, что экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил акцию с выдачей пива за каждый гол в ворота России.
Около спорта,Анзор Кавазашвили,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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