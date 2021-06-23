Экс-жена Аршавина рассказала о надежде на восстановление носа

Фото: РИА Новости РИА Новости

Впервые о ситуации Казьминой рассказали в эфире программы Андрея Малахова «Прямой эфир». В передаче ее лицо показывали с цензурой. Сообщалось, что Казьмина борется с тяжелым аутоиммунным заболеванием, которое привело к некрозу, она чуть не потеряла нос.

Женщина перенесла две сложные операции, затем попала в больницу с перитонитом и там заразилась коронавирусом.

В шоу «Лучше - правду» Казьмина рассказала, что ее состояние обострилось в мае 2020 года.

«Была обычная простуда, не обращалась к врачам, кашель там, температура. А потом что-то стало очень плохо, признаки гайморита, у меня отекло все лицо и я поехала в Первый мед, там у меня выявили стафилококк. Пролечили, отпустили меня домой, а в конце июня начались некоторые изменения носа, но никто не придавал этому значения», - отметила она.

В сентябре у нее начались сильные головные боли и снова поднялась температура. Позже она попала в ЛОР-отделение Первого меда и ее спасли врачи. После госпитализации Казьмина весила 47 килограммов.