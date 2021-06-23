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Чемпионат Европы по футболу 2020

Экс-жена Аршавина рассказала о надежде на восстановление носа

Елена Прошина
13 минут назад
Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина заявила, что появился врач, который готов сделать ей операцию по восстановлению носа. О своем состоянии она рассказала в эфире YouTube-канала «Лучше - правду».
Экс-жена Аршавина рассказала о надежде на восстановление носа
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Впервые о ситуации Казьминой рассказали в эфире программы Андрея Малахова «Прямой эфир». В передаче ее лицо показывали с цензурой. Сообщалось, что Казьмина борется с тяжелым аутоиммунным заболеванием, которое привело к некрозу, она чуть не потеряла нос.
Женщина перенесла две сложные операции, затем попала в больницу с перитонитом и там заразилась коронавирусом.
В шоу «Лучше - правду» Казьмина рассказала, что ее состояние обострилось в мае 2020 года.
«Была обычная простуда, не обращалась к врачам, кашель там, температура. А потом что-то стало очень плохо, признаки гайморита, у меня отекло все лицо и я поехала в Первый мед, там у меня выявили стафилококк. Пролечили, отпустили меня домой, а в конце июня начались некоторые изменения носа, но никто не придавал этому значения», - отметила она.
В сентябре у нее начались сильные головные боли и снова поднялась температура. Позже она попала в ЛОР-отделение Первого меда и ее спасли врачи. После госпитализации Казьмина весила 47 килограммов.
«Я год жду, что кто-то меня возьмет [на операцию], у меня очень сложный случай. Благодаря «Прямому эфиру», Андрею Малахову и маме, сегодня я, наконец, услышала серьезный разговор», - сказала она.
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