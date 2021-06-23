Экс-жена Аршавина рассказала о надежде на восстановление носа

«Была обычная простуда, не обращалась к врачам, кашель там, температура. А потом что-то стало очень плохо, признаки гайморита, у меня отекло все лицо и я поехала в Первый мед, там у меня выявили стафилококк. Пролечили, отпустили меня домой, а в конце июня начались некоторые изменения носа, но никто не придавал этому значения», - отметила она.
«Я год жду, что кто-то меня возьмет [на операцию], у меня очень сложный случай. Благодаря «Прямому эфиру», Андрею Малахову и маме, сегодня я, наконец, услышала серьезный разговор», - сказала она.