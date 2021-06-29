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Чемпионат Европы по футболу 2020

Венгрия, футбол и ЛГБТ: второй Брексит близок?

Мария Иванова
2 часа назад
Автор News.ru Анастасия Савина предположила, что венгерский закон о «гей-пропаганде» приведет Евросоюз ко второму Брекситу. Конфликт Будапешта с ЕС обострился во время Евро-2020.
Венгрия, футбол и ЛГБТ: второй Брексит близок?
Фото: ТАССТАСС
В июне 2021 года парламент Венгрии принял закон, запрещающий распространять в школах материалы о гомосексуальности и трансгендерности. До этого в стране приняли поправки, запрещающие однополым парам усыновлять детей. Также Венгрия усложнила процедуру усыновления для одиноких людей.
23 июня в Мюнхене на матче между Германией и Венгрией немецкие фанаты организовали акцию в поддержку ЛГБТ. Один из болельщиков выбежал на поле с радужным флагом, когда венгерские футболисты исполняли свой гимн.
Мэр Мюнхена Дитер Райтер предлагал подсветить стадион цветами радуги, но в УЕФА запретили это делать, сославшись на политический контекст ситуации.
В поддержку ЛГБТ из-за принятого закона выступили разные европейские клубы (сменили свои логотипы в соцсетях на радужные) и футболисты (к примеру, игрок сборной Франции Антуан Гризманн опубликовал фото радужной «Альянц Арены»).
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан из-за скандала не приехал на матч с Германией. Позже премьер назвал венгров «последними борцами за свободу в Европе».
До этого венгерские футболисты не стали преклонять колено в поддержку движения Black Lives Matter. Орбан заявил, что венгры делают это только в трех случаях - «перед богом, перед родиной и когда просят руки своей возлюбленной», напомнила автор News.ru.
«Кажется, что подпись под документом [законом о ЛГБТ - прим.ред.] - не просто знак протеста пропаганде, а второй BREXIT. Этот шаг похож на намёк выхода Венгрии из Евросоюза», - заявила она.
Около спорта,Дитер Райтер,Анастасия Савина,Виктор Орбан,Антуан Гризманн,УЕФА,ЕС,
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