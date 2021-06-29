Венгрия, футбол и ЛГБТ: второй Брексит близок?

Автор News.ru Анастасия Савина предположила , что венгерский закон о «гей-пропаганде» приведет Евросоюз ко второму Брекситу. Конфликт Будапешта с ЕС обострился во время Евро-2020.

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В июне 2021 года парламент Венгрии принял закон, запрещающий распространять в школах материалы о гомосексуальности и трансгендерности. До этого в стране приняли поправки, запрещающие однополым парам усыновлять детей. Также Венгрия усложнила процедуру усыновления для одиноких людей.

23 июня в Мюнхене на матче между Германией и Венгрией немецкие фанаты организовали акцию в поддержку ЛГБТ. Один из болельщиков выбежал на поле с радужным флагом, когда венгерские футболисты исполняли свой гимн.

Мэр Мюнхена Дитер Райтер предлагал подсветить стадион цветами радуги, но в УЕФА запретили это делать, сославшись на политический контекст ситуации.

В поддержку ЛГБТ из-за принятого закона выступили разные европейские клубы (сменили свои логотипы в соцсетях на радужные) и футболисты (к примеру, игрок сборной Франции Антуан Гризманн опубликовал фото радужной «Альянц Арены»).

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан из-за скандала не приехал на матч с Германией. Позже премьер назвал венгров «последними борцами за свободу в Европе».

До этого венгерские футболисты не стали преклонять колено в поддержку движения Black Lives Matter. Орбан заявил, что венгры делают это только в трех случаях - «перед богом, перед родиной и когда просят руки своей возлюбленной», напомнила автор News.ru.