Драка из-за QR-кода: задержан брат Кокорина

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Ранее на фоне роста заболеваемости коронавирусом мэр Сергей Собянин ввел новые ограничения в столице. С 28 июня в Москве заработала система QR-кодов для посещения заведений общественного питания. Зайти в ресторан теперь могут только те, кто вакцинировался, переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев или сдал ПЦР-тест не более чем за 72 часа до посещения общепита.

По данным канала, Кирилл Кокорин и его друг всю ночь пили, а затем решили пойти в одно из кафе столицы.

При этом на входе, в соответствии с новыми правилами, у них потребовали предъявить QR-коды. Однако у молодых людей их не оказалась. После чего они устроили драку с не пропустившими их внутрь сотрудниками кафе.

В итоге обоих задержали в состоянии сильного алкогольного опьянения и доставили в отдел, отмечает 112.