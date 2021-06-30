Драка из-за QR-кода: задержан брат Кокорина

Младший брат футболиста Александра Кокорина Кирилл Кокорин
и его друг устроили драку с сотрудниками кафе в Москве после того, как их отказались пропустить без QR-кода. Об этом пишет
Telegram-канал 112.
Ранее на фоне роста заболеваемости коронавирусом мэр Сергей Собянин
ввел новые ограничения в столице. С 28 июня в Москве заработала система QR-кодов для посещения заведений общественного питания. Зайти в ресторан теперь могут только те, кто вакцинировался, переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев или сдал ПЦР-тест не более чем за 72 часа до посещения общепита.
По данным канала, Кирилл Кокорин и его друг всю ночь пили, а затем решили пойти в одно из кафе столицы.
При этом на входе, в соответствии с новыми правилами, у них потребовали предъявить QR-коды. Однако у молодых людей их не оказалась. После чего они устроили драку с не пропустившими их внутрь сотрудниками кафе.
В итоге обоих задержали в состоянии сильного алкогольного опьянения и доставили в отдел, отмечает 112.
Ранее Кирилл Кокорин вместе со своим братом был признан виновными по делу о двух драках в Москве в октябре 2018 года. Братья Кокорины были приговорены судом к 1,5 годам лишения свободы.