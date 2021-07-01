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Чемпионат Европы по футболу 2020

Актер Дмитрий Назаров спародировал Станислава Черчесова: «Уйти в отставку? Как можно?»

Спорт-Экспресс
16 часов назад
Актер и известный болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров спародировал главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.
«Уйти в отставку? Как можно?»: Назаров высмеял Черчесова
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Артист опубликовал у себя в Instagram видео, в котором зачитал стихотворение от лица Черчесова о неудачном выступлении сборной на Евро-2020.
«Уйти в отставку, опозорив строй большой страны доверчивой? Как можно?
Я за себя готов стоять горой, во мне найти изъяны очень сложно.
Меня Россия много лет ждала, вы б все мои победы посчитали,
В СССР за все мои дела Звезду Героя раньше выдавали.
Таких, как я, положено любить. За что меня ругают в интернете?
Я не могу как тренер вечно быть за пятку Игнашевича в ответе.
За них за всех играть я не могу. Хотя, могу.
Но в силу атлетизма смотрюсь я несолидно на бегу.
А я фундаментален, как харизма. Я все им рассказал и показал,
Что оборона — лучше, чем атака, я даже на доске им рисовал, где прятаться от страшного Лукаку!
За что меня ругают, не пойму? Мы ж разгромили даже финнов страшных!
А группу проиграли потому, что этот Евро... Евро — не домашний!", — говорится в стихотворении Назарова.
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