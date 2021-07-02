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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Лица нет, живот разрезан»: экс-супруга Аршавина поделилась подробностями болезни

Мария Иванова
6 часов назад
Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина шокировала зрителей своей изменившейся из-за тяжелой болезни внешностью. Она показалась на программе Бориса Корчевникова с перевязанными ногами и лицом, частично заклеенным пластырем.
«Лица нет, живот разрезан»: экс-супруга Аршавина поделилась подробностями болезни
Фото: InstagramInstagram
Известно, что у Казьминой в настоящее время серьезные проблемы со здоровьем — с каждым днем по причине аутоимунного заболевания ее состояние ухудшается. Буквально недавно экс-супруга футболиста находилась на волосок от смерти. Из-за болезни у Казьминой начался некроз тканей, вследствие чего провалился нос.
«Мои ноги перевязаны, лица нет, а живот разрезан вдоль», — рассказала бывшая журналистка и модель.
Также Казьмина в последнее время активно занята разборками с бывшим мужем и свекровью. Мать спортсмена обвиняет ее в краже большой суммы денег, хотя бывшая невестка уверяет, что это общие деньги, которыми она могла пользоваться как супруга Аршавина.
«У нас была тумбочка, откуда мы брали деньги, которые, кстати, выдавались мамой. А сейчас она заявляет, что это я украла. Я жена была! Если ты любишь, а твоя женщина что-то натворила, — ну взяла три миллиона и потратила, ты простишь. Это же твоя жена», —поделилась своей точкой зрения по поводу траты трех миллионов рублей Казьмина.
Кроме этого, бывшая супруга Аршавина сказала Корчевникову, что экс-свекровь ее «просто не любит», поскольку она надеется, что ее сын будет всегда возле нее.
«Мама не любит людей в принципе. У нее за плечами два брака. И она мечтает только о том, чтобы Андрей был при ней. Она говорит ему, что он будет успешен, а жены ему только мешают», — подытожила Казьмина.
Около спорта,Алиса Казьмина,Андрей Аршавин,Борис Корчевников,
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