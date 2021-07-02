«Лица нет, живот разрезан»: экс-супруга Аршавина поделилась подробностями болезни

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Известно, что у Казьминой в настоящее время серьезные проблемы со здоровьем — с каждым днем по причине аутоимунного заболевания ее состояние ухудшается. Буквально недавно экс-супруга футболиста находилась на волосок от смерти. Из-за болезни у Казьминой начался некроз тканей, вследствие чего провалился нос.

«Мои ноги перевязаны, лица нет, а живот разрезан вдоль», — рассказала бывшая журналистка и модель.

Также Казьмина в последнее время активно занята разборками с бывшим мужем и свекровью. Мать спортсмена обвиняет ее в краже большой суммы денег, хотя бывшая невестка уверяет, что это общие деньги, которыми она могла пользоваться как супруга Аршавина.

«У нас была тумбочка, откуда мы брали деньги, которые, кстати, выдавались мамой. А сейчас она заявляет, что это я украла. Я жена была! Если ты любишь, а твоя женщина что-то натворила, — ну взяла три миллиона и потратила, ты простишь. Это же твоя жена», —поделилась своей точкой зрения по поводу траты трех миллионов рублей Казьмина.

Кроме этого, бывшая супруга Аршавина сказала Корчевникову, что экс-свекровь ее «просто не любит», поскольку она надеется, что ее сын будет всегда возле нее.