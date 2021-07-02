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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Тут пахнет уголовщиной»: в РФС высказались о скандале с оскорблением Касаткиной

Алиса Селезнёва
3 часа назад
Член комитета по этике Российского футбольного союза Геннадий Костылев осудил футболиста владикавказской «Алании» Владимира Хубулова, оскорбившего теннисистку Дарью Касаткину. При этом он заявил «Подъёму», что в деле должны разбираться правоохранители.
«Тут пахнет уголовщиной»: в РФС высказались о скандале с оскорблением Касаткиной
Фото: InstagramInstagram
Ранее теннисистка Дарья Касаткина выложила в Instagram скриншот комментариев Хубулова, который, используя ненормативную лексику, осудил ее за проигрыш во втором круге Умблдона. Спортсменка объяснила такую реакцию проигранной ставкой. В футбольном клубе принесли официальные извинения теннисистке, ее семье и болельщиком и пообещали, что поведение Владимира Хубулова станет предметом разбирательства.
Член комитета по этике Российского футбольного союза Геннадий Костылев отметил, что это дело не в компетенции РФС.
«Тут пахнет уголовщиной. Наш комитет этим не займётся. Если он играет в футбол, это не значит, что он должен отвечать перед футбольной общественностью. Он оскорбил человека, который представляет Россию. Это безобразие, оскорбление чести. Можно найти какую-то статью», - пояснил Костылев, подчеркнув, что Хубулов – «пустышка и его знать никто не знает».
В свою очередь президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, комментируя ситуацию, призвал «не обращать внимания на идиотов», пишет «Спорт-Экспресс».
«Касаткиной тоже не надо в это ввязываться. Ерунда полная! Не надо сваливаться на такой уровень. Нужно быть выше драки и идти своим путем», - посоветовал Тарпищев.
Он также заметил, что сам лично «такую грязь не читает» и назвал делом «Алании» то, как реагировать на поведение футболиста. «Нам какой смысл встревать в эту перепалку?» - поинтересовался он.
Около спорта,Владимир Хубулов,Дарья Касаткина,Геннадий Костылев,Шамиль Тарпищев,РФС,
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