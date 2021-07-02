«Тут пахнет уголовщиной»: в РФС высказались о скандале с оскорблением Касаткиной

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Ранее теннисистка Дарья Касаткина выложила в Instagram скриншот комментариев Хубулова, который, используя ненормативную лексику, осудил ее за проигрыш во втором круге Умблдона. Спортсменка объяснила такую реакцию проигранной ставкой. В футбольном клубе принесли официальные извинения теннисистке, ее семье и болельщиком и пообещали, что поведение Владимира Хубулова станет предметом разбирательства.

Член комитета по этике Российского футбольного союза Геннадий Костылев отметил, что это дело не в компетенции РФС.

«Тут пахнет уголовщиной. Наш комитет этим не займётся. Если он играет в футбол, это не значит, что он должен отвечать перед футбольной общественностью. Он оскорбил человека, который представляет Россию. Это безобразие, оскорбление чести. Можно найти какую-то статью», - пояснил Костылев, подчеркнув, что Хубулов – «пустышка и его знать никто не знает».

В свою очередь президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев , комментируя ситуацию, призвал «не обращать внимания на идиотов», пишет «Спорт-Экспресс».

«Касаткиной тоже не надо в это ввязываться. Ерунда полная! Не надо сваливаться на такой уровень. Нужно быть выше драки и идти своим путем», - посоветовал Тарпищев.