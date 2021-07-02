«Тут пахнет уголовщиной»: в РФС высказались о скандале с оскорблением Касаткиной

Ранее теннисистка Дарья Касаткина выложила в Instagram скриншот комментариев Хубулова, который, используя ненормативную лексику, осудил ее за проигрыш во втором круге Умблдона. Спортсменка объяснила такую реакцию проигранной ставкой. В футбольном клубе принесли официальные извинения теннисистке, ее семье и болельщиком и пообещали, что поведение Владимира Хубулова станет предметом разбирательства.
Он также заметил, что сам лично «такую грязь не читает» и назвал делом «Алании» то, как реагировать на поведение футболиста. «Нам какой смысл встревать в эту перепалку?» - поинтересовался он.