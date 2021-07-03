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Чемпионат Европы по футболу 2020

У датских болельщиков отобрали радужный флаг в Баку

Газета.Ruиещё 1
3 часа назад
Служба безопасности стадиона в азербайджанской столице конфисковала радужный флаг у двух болельщиков сборной Дании перед четвертьфинальным матчем чемпионата Европы — 2020 с Чехией, информирует Evening Standard.
В Баку у болельщиков Дании отобрали радужный флаг
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил использование разноцветных баннеров на рекламных щитах на матчах 1/4 финала в Баку и Санкт-Петербурге.
Сборная Дании победила Чехию со счетом 2:1 и вышла в полуфинал Евро. У победителей забитыми мячами отметились Томас Дилейни и Каспер Дольберг, у чешской команды гол на счету Патрика Шика.
Датчане в полуфинале встретятся с победителем пары Украина – Англия. Встреча 1/2 финала состоится 7 июля на лондонском «Уэмбли». Начало встречи в 22.00 мск.
Газета.Ru провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Чемпионат Европы – 2020. ¼ финала.
Чехия – Дания – 1:2
Голы: 0:1 — Томас Дилейни (5), 0:2 — Каспер Дольберг (42), 1:2 — Патрика Шика (49).
Около спорта,Каспер Дольберг,УЕФА,Газета.Ru,
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