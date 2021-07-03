Андрей Козлов: отстранение Дзюбы - огромная ошибка Черчесова

«Черчесов сделал грандиозную ошибку, когда отстранил Артема Дзюбу на два матча после того видео. Я себя представляю игроком сборной России и думаю — если за такую фигню отстраняют Артема, то и меня могут, вообще за любое. Если уж его ставят на паузу не по игре, а за что-то другое...
И команда стала распадаться. В Турции сразу проиграли без него. А в сборной был единый организм. Каким образом Черчесов из достаточно посредственных футболистов смог сделать один крепкий организм, который мог выигрывать и проигрывать, но не создавал ощущения, что им все равно, — загадка», — приводит слова Козлова «СЭ».