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Чемпионат Европы по футболу 2020

Магистр "Что? Где? Когда?" Козлов назвал ошибкой отстранение Черчесовым Дзюбы после видео

Газета.Ru
3 часа назад
Магистр клуба «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов назвал грандиозной ошибкой отстранение Артема Дзюбы главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым после скандального видео с форвардом в ноябре 2020 года.
Андрей Козлов: отстранение Дзюбы - огромная ошибка Черчесова
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Черчесов сделал грандиозную ошибку, когда отстранил Артема Дзюбу на два матча после того видео. Я себя представляю игроком сборной России и думаю — если за такую фигню отстраняют Артема, то и меня могут, вообще за любое. Если уж его ставят на паузу не по игре, а за что-то другое...
И команда стала распадаться. В Турции сразу проиграли без него. А в сборной был единый организм. Каким образом Черчесов из достаточно посредственных футболистов смог сделать один крепкий организм, который мог выигрывать и проигрывать, но не создавал ощущения, что им все равно, — загадка», — приводит слова Козлова «СЭ».
По итогам группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах группового этапа коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграл Финляндию (1:0).
Ранее известный футболист и тренер, ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался на счет ситуации вокруг должности главного тренера сборной России.
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