Губерниев - Минкульту Украины: я плюю в ваши рожи

Журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что его включили в список угроз национальной безопасности Украины.
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«Весь мир знает как я поддерживаю украинских спортсменов. В каждом своем репортаже. Минкульт Украины — это вы, идиоты, создаете угрозу для своего народа! Я плюю в ваши рожи, Минкульт Украины», — написал Губерниев в Telegram.
Губерниев попал в список министерства культуры Украины 1 июля. Также в перечень попали режиссер Олег Джураев, актриса и телеведущая Анна Пескова и актер Роман Юрченко. Всего в список входят 204 человека.
Ранее сообщалось о том, что депутат Государственной думы РоссииСветлана Журова прокомментировала новость о том, что комментатор Дмитрий Губерниев включен в список угроз нацбезопасности Украины. Она отметила, что когда Губерниев комментировал биатлон, то был предельно корректен и говорил все четко.