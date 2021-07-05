Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

Губерниев - Минкульту Украины: я плюю в ваши рожи

Газета.Ruиещё 3
4 часа назад
Журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что его включили в список угроз национальной безопасности Украины.
Губерниев - Минкульту Украины: я плюю в ваши рожи
Фото: Газета.RuГазета.Ru
«Весь мир знает как я поддерживаю украинских спортсменов. В каждом своем репортаже. Минкульт Украины — это вы, идиоты, создаете угрозу для своего народа! Я плюю в ваши рожи, Минкульт Украины», — написал Губерниев в Telegram.
Губерниев попал в список министерства культуры Украины 1 июля. Также в перечень попали режиссер Олег Джураев, актриса и телеведущая Анна Пескова и актер Роман Юрченко. Всего в список входят 204 человека.
Ранее сообщалось о том, что депутат Государственной думы России Светлана Журова прокомментировала новость о том, что комментатор Дмитрий Губерниев включен в список угроз нацбезопасности Украины. Она отметила, что когда Губерниев комментировал биатлон, то был предельно корректен и говорил все четко.
Около спорта,Анна Пескова,Дмитрий Губерниев,Светлана Журова,Минкультуры,Госдума,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители