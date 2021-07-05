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Канделаки назвала Губерниева "оружием против США и всего мира"

Анна Безрукова
5 часов назад
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выступает угрозой для Украины, Америки и всего мира. Об этом генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки написала в своем Telegram-канале.
Канделаки назвала Губерниева "оружием против США и всего мира"
Фото: ТАССТАСС
«Ну безусловно, Дима Губерниев создает угрозу Украине. И США, и всему миру тоже. Ведь так громко кричать «Россия!» не способен никто. И Дима будет продолжать в том же духе», — отметила Канделаки.
По словам генерального продюсера «Матч ТВ», Губерниев рассуждает «от души» и является «искренним голосом страны на мировой спортивной арене».
«Без сомнений, Дмитрий Губерниев - наше важнейшее информационное оружие, работающее без осечек. Встретимся на Олимпиаде!», — добавила Канделаки.
Ранее появилась информация, что Дмитрия Губерниева внесли в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины. Причины, по которым это решение приняли, не сообщаются.
Известно, что 22 июня текущего года Губерниев вел концерт, прошедший в Севастополе. В соответствии с законами Украины, приезд в Крым без прохождения местного пограничного контроля - нарушение.
Сам телеведущий охарактеризовал это решение как идиотское и тупорылое, а также заявил, что «братский украинский народ» предпримет все, чтобы его отменили.
«Ого, какая новость! И смех и грех!», — написал Губерниев.
Позже он разместил видео, где шутливо заявил, что его внесли в список за то, что он в последние годы выступает в поддержку украинского спорта.
Около спорта,Дмитрий Губерниев,Тина Канделаки,
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