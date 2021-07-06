«Не лучший»: Боярский о Виллаш-Боаше на пост тренера сборной России

Напомним, португалец Андре Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» в 2014-2016 годах. Вместе с этим клубом тренер выигрывал чемпионат России-2014/15, а также становился обладателем Кубка (2015/16) и Суперкубка-2015 страны.

Последним клубом в карьере Виллаш-Боаша стал «Марсель», который он поставил в феврале этого года.