Отказала нога: Ягудин вспомнил о жесткости Тарасовой

Отношения спортсмена с тренером далеко не всегда сладывалась благополучно. Ягудин до сих пор вспоминает эпизод, произошедший за несколько дней до Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. Тогда конфликт с Тарасовой дошел до рукоприкладства.

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41-летний фигурист Алексей Ягудин стал гостем передачи «ДНК-шоу» на канале «Пятница!», где вспомнил об интересных эпизодах своей карьеры. В частности, спортсмен рассказал о конфликте со своей наставницей Татьяной Тарасовой, который закончился руганью и даже рукоприкладством. Это произошло за несколько дней до Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, когда Ягудин почувствовал себя неважно на одной из тренировок. Татьяна Анатольевна не поверила своему подопечному, решив, что тот преувеличивает степень своих страданий.

«Мы тренируемся в Калгари, и отказывает нога. Говорю: «Татьяна Анатольевна, нога вновь отказала». Она: «Значит так, что вы мне тут придумываете? Мы с тобой все проверяли. У тебя все в порядке. Прекратите придумывать причины. В случае проигрыша свалите все на бедро», — вспоминает Ягудин слова своего тренера.

После подобной тирады фигурист не выдержал и разразился в адрес Тарасовой матерной бранью. Та ответила сильным подзатыльником. Ягудин не разговаривал с Тарасовой несколько дней, а после триумфального выступления на Олимпиаде все-таки решил сделать МРТ и проверить ногу. Оказалось, что он был прав с самого начала, однако к этому моменту сустав был практически разрушен.

«Еще через два дня вылетаем в Солт-Лейк-Сити. Выступаем, выигрываем. Через полгода очередной приступ. Мы едем к доктору. Мне впервые делают МРТ. Врач такой: «Ребят, у вас практически разрушен сустав». Стиралась какая-то прокладочка, все терлось. Мне вытягивали колено, чтобы дать ему свободу», — рассказал Ягудин.