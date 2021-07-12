Боец ММА Тарасов остался без автомобиля после допроса

Боец ММА Артем Тарасов лишился своего автомобиля, пока находился на допросе по поводу инцидента на вокзале в Санкт-Петербурге. Машину Тарасова увез эвакуатор из-за неправильной парковки, пишет « Фонтанка ».

Фото: ТАСС ТАСС

Ранее бойцы ММА Артем Тарасов и Никита Солонин были задержаны после стычки с вице-президентом страховой компании в поезде и на Московском вокзале Санкт-Петербурга. На них написали заявления как пострадавший, так и проводник поезда.

При этом, по словам одного из нападавших, вице-президент был нетрезв. Он начал задирать бойцов, после чего они вступили в стычку, однако до драки дело не дошло.

Сегодня Артем Тарасов приехал вместе с адвокатом на допрос по делу об умышленном причинении вреда здоровью. Спортсмен рассказал, что обвинение ему не предъявлено, он продолжает находиться в статусе подозреваемого. При этом защитник бойца ММА уверен, что у Тарасова благоприятные перспективы по делу.