Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

Боец ММА Тарасов остался без автомобиля после допроса

Алиса Селезнёва
1 час назад
Боец ММА Артем Тарасов лишился своего автомобиля, пока находился на допросе по поводу инцидента на вокзале в Санкт-Петербурге. Машину Тарасова увез эвакуатор из-за неправильной парковки, пишет «Фонтанка».
Боец ММА Тарасов остался без автомобиля после допроса
Фото: ТАССТАСС
Ранее бойцы ММА Артем Тарасов и Никита Солонин были задержаны после стычки с вице-президентом страховой компании в поезде и на Московском вокзале Санкт-Петербурга. На них написали заявления как пострадавший, так и проводник поезда.
При этом, по словам одного из нападавших, вице-президент был нетрезв. Он начал задирать бойцов, после чего они вступили в стычку, однако до драки дело не дошло.
Сегодня Артем Тарасов приехал вместе с адвокатом на допрос по делу об умышленном причинении вреда здоровью. Спортсмен рассказал, что обвинение ему не предъявлено, он продолжает находиться в статусе подозреваемого. При этом защитник бойца ММА уверен, что у Тарасова благоприятные перспективы по делу.
Однако, выйдя в хорошем настроении от следователя, блогер и боец ММА обнаружил, что его машина пропала. Выяснилось, что за время его отсутствия автомобиль увезли с Полтавской улицы на штрафстоянку из-за неправильной парковки.
Около спорта,Артем Тарасов,Фонтанка.Ру,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители