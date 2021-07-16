«100 миллионов банк требовал»: Аршавин о попытке заняться бизнесом

Известный футболист Андрей Аршавин
в недавнем интервью журналистам рассказал о своей неудачной попытке участия в бизнесе по перепродаже машин. По словам спортсмена, когда он только хотел начать заниматься этим делом, его подвел партнер, сообщает Championat.com
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Также Аршавин уточнил, что обманувший его человек остался должен еще многим, а он сам едва успел выйти из этой истории без негативных для себя последствий.
«100 миллионов банк хотел. Там была моя поддельная подпись», - пояснил изданию футболист.
На вопрос журналистов о том, «кидали» ли его когда-нибудь, Андрей Аршавин ответил утвердительно. При этом самым жестоким случаем он назвал ситуацию с «Алисой Александровной» около 3-х лет назад, имея ввиду свою экс-супругу Алису Казьмину
.
Напомним, в феврале 2017 года Алиса родила от Аршавина дочь Есению. Но уже в октябре 2017 года женщина сообщила, что разводится со спортсменом. Но развод тогда не состоялся. О разрыве отношений информация появилась только в 2019 году.
Летом 2019 года Алиса Казьмина через суд добилась от Андрея Аршавина выплат на содержание себя и их общей дочери.
По словам экс-супруги футболиста, тот после развода абсолютно не интересуется судьбой ребенка и не принимает никакого участия в воспитании девочки.