Журова вспомнила о странном поступке Путина в Гватемале

«Владимир Владимирович возвращается после своего выступления и видит, что всех подколбашивает конкретно. Затем он сел и начал что-то рисовать. Сидит и рисует. Я подглядываю, он мне – «сейчас-сейчас». И нарисовал в результате кошечку. И мне передал с автографом «Владимир Путин», кошечка нарисована. Все вокруг начали смотреть, всем стало интересно. Я показала всем, все стали улыбаться. И это расслабило членов команды – раз уж у нас президент не тревожится, что кошек рисует в такой период, значит, мы уже находимся в точке, когда тоже можно расслабиться. Когда надо просто поверить в собственные силы и все удастся», - рассказала спортсменка.
«Могу ли я не соглашаться с президентом России Владимиром Путиным? У меня нет такого, чтобы я не соглашалась. Я могу где-то быть не согласной с правительством по некоторым решениям, а Владимир Владимирович крайне обдуманно подходит к тому, что он говорит и предпринимает. Я не думаю, что он тоже всегда соглашается с решениями правительства», — приводит слова Журовой Sports.ru.