Новость об антисекс-кроватях на Играх в Токио назвали фейком

В комментарии к твиту Челимо пришли пользователи, объяснившие, что дело тут не в сексе, а в экологичности.

Игры в Токио называют самыми экологичными в истории. Спортсменов будут награждать медалями из переработанных смартфонов, а спать атлеты будут на кроватях из картона. Новость об этом появилась еще в январе 2020 года, производитель заверял, что кровати очень прочны и могут выдержать до 200 килограммов, этого более чем достаточно для двух человек.