Новость об антисекс-кроватях на Играх в Токио назвали фейком

Ирландский гимнаст Рис Маккленахан назвал фейком новости о картонных «антисекс»-кроватях на Олимпиаде в Токио. В своем твиттере
он опубликовал краш-тест своей постели.
«В последни дни появились новости, что кровати на Играх сделаны так, чтобы помешать сексу. Да, тут действительно картон. Но, очевидно, что ее нельзя сломать несколькими движениями. Большой фейк!» - заявил Маккленахан, несколько раз подпрыгнув на кровати.
Об «антисекс»-кроватях ранее рассказал спортивный блог Deadspin
.
Автор материала Джесси Спектор заявил, что перед организаторами Игр в Токио стоит «сложная задача - внушить иллюзию безопасной Олимпиады, с социальной дистанцией и без распространения коронавируса».
«Гении, пытающиеся втиснуть Олимпиаду в пандемию, теперь рекламируют «антисекс-кровати» для Олимпийской деревни, которые рушатся под слишком большим весом. Также они раздают спортсменам презервативы, которые рекомендуется забрать домой в свои страны», - отмечал Спектор.
В своей статье он сослался на твит
американского и кенийского легкоатлета Пола Челимо
, пошутившего о картонных кроватях.
В комментарии к твиту Челимо пришли пользователи, объяснившие, что дело тут не в сексе, а в экологичности.
Игры в Токио называют самыми экологичными в истории. Спортсменов будут награждать медалями из переработанных смартфонов, а спать атлеты будут на кроватях из картона. Новость об этом появилась еще в январе 2020 года, производитель заверял, что кровати очень прочны и могут выдержать до 200 килограммов, этого более чем достаточно для двух человек.