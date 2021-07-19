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Чемпионат Европы по футболу 2020

Новость об антисекс-кроватях на Играх в Токио назвали фейком

Мария Иванова
1 час назад
Ирландский гимнаст Рис Маккленахан назвал фейком новости о картонных «антисекс»-кроватях на Олимпиаде в Токио. В своем твиттере он опубликовал краш-тест своей постели.
Новость об антисекс-кроватях на Играх в Токио назвали фейком
Фото: ТАССТАСС
«В последни дни появились новости, что кровати на Играх сделаны так, чтобы помешать сексу. Да, тут действительно картон. Но, очевидно, что ее нельзя сломать несколькими движениями. Большой фейк!» - заявил Маккленахан, несколько раз подпрыгнув на кровати.
Об «антисекс»-кроватях ранее рассказал спортивный блог Deadspin.
Автор материала Джесси Спектор заявил, что перед организаторами Игр в Токио стоит «сложная задача - внушить иллюзию безопасной Олимпиады, с социальной дистанцией и без распространения коронавируса».
«Гении, пытающиеся втиснуть Олимпиаду в пандемию, теперь рекламируют «антисекс-кровати» для Олимпийской деревни, которые рушатся под слишком большим весом. Также они раздают спортсменам презервативы, которые рекомендуется забрать домой в свои страны», - отмечал Спектор.
В своей статье он сослался на твит американского и кенийского легкоатлета Пола Челимо, пошутившего о картонных кроватях.
В комментарии к твиту Челимо пришли пользователи, объяснившие, что дело тут не в сексе, а в экологичности.
Игры в Токио называют самыми экологичными в истории. Спортсменов будут награждать медалями из переработанных смартфонов, а спать атлеты будут на кроватях из картона. Новость об этом появилась еще в январе 2020 года, производитель заверял, что кровати очень прочны и могут выдержать до 200 килограммов, этого более чем достаточно для двух человек.
Около спорта,Пол Челимо,
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