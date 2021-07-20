Глава WADA сообщил о работе над восстановлением статуса РУСАДА

"Относительно статуса РУСАДА, как вам известно, обозначены условия его восстановления по решению Спортивного арбитражного суда (CAS). Сейчас мы работаем вместе с РУСАДА над выполнением этих условий", - пояснил он в ходе 138-й сессии МОК, предшествующей Олимпиаде в Токио.
"Нами было предпринято все возможное для того, чтобы атлеты, подозреваемые в употреблении допинга, не приняли участие в Олимпиаде в Токио", - пояснил Банька.
"Я, безусловно, верил, как чистый спортсмен, никогда ничего не употреблявший, что справедливость будет доказана и нас оправдают. Наибольшее опасение было в том, что нужно будет пропустить Олимпийские игры, если разбирательство продлится долго, но я не терял надежды, на 99% был уверен, что все будет хорошо", - рассказал Кудашев в интервью РИА «Новости».