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Чемпионат Европы по футболу 2020

Глава WADA сообщил о работе над восстановлением статуса РУСАДА

Анна Безрукова
1 час назад
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) совместно с Российским антидопинговым агентством проводит работу по восстановлению статуса РУСАДА. Об этом рассказал глава WADA Витольд Банька, сообщает РЕН.ТВ.
Глава WADA сообщил о работе над восстановлением статуса РУСАДА
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Относительно статуса РУСАДА, как вам известно, обозначены условия его восстановления по решению Спортивного арбитражного суда (CAS). Сейчас мы работаем вместе с РУСАДА над выполнением этих условий", - пояснил он в ходе 138-й сессии МОК, предшествующей Олимпиаде в Токио.
Руководитель WADA отметил, что организация также предпринимает меры, направленные на защиту спортсменов с Международным олимпийским комитетом.
"Нами было предпринято все возможное для того, чтобы атлеты, подозреваемые в употреблении допинга, не приняли участие в Олимпиаде в Токио", - пояснил Банька.
Ранее сообщалось о кардинальном повороте в деле о допинге с участием пловцов из России. Оказалось, что нарушения, в которых обвиняют Веронику Андрусенко и Александра Кудашева, не имеют никакого отношения к предстоящей Олимпиаде. Впоследствии появилась информация, что CAS был снят временный запрет на выступления Андрусенко и Кудашева.
"Я, безусловно, верил, как чистый спортсмен, никогда ничего не употреблявший, что справедливость будет доказана и нас оправдают. Наибольшее опасение было в том, что нужно будет пропустить Олимпийские игры, если разбирательство продлится долго, но я не терял надежды, на 99% был уверен, что все будет хорошо", - рассказал Кудашев в интервью РИА «Новости».
Напомним, Олимпиада в Токио будет проходить с 23 июля по 8 августа.
Около спорта,Александр Кудашев,Вероника Андрусенко,Всемирное антидопинговое агентство,РИА Новости,
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