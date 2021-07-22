Свадьба известного борца закончилась в Одессе массовыми задержаниями

В Одессе на свадьбе четырехкратного чемпиона Украины по вольной борьбе Магомеда Закариева один из гостей решил пострелять в воздух, что привело к массовым задержаниям. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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По данным издания, инцидент произошел 14 июля. Знакомый Закариева Кирилл Комаренко решил поддержать кавказские традиции и пострелять в воздух по дороге в ресторан.

В итоге приехавшие на место происшествия силовики задержали 80 представителей чеченской диаспоры, а также проверили легальность их нахождения на территории Украины. Все задержанные были отпущены. Последним 20 июля под залог в 20 тысяч гривен (более 54 тысяч рублей) вышел Кирилл Крамаренко.

Глава чеченской диаспоры в Одесской области Муса Келоев обвинил украинских правоохранителей в предвзятом отношении к чеченцам. По его словам, силовики «создали какой-то список из 25 чеченцев», бывших гостями на свадьбе, которых хотят депортировать с территории Украины.

При этом четырехкратный чемпион Украины Магомед Закариев подчеркнул, что был против стрельбы на свадьбе, а Крамаренко просили не нарушать закон, но тот «не послушался».