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Свадьба известного борца закончилась в Одессе массовыми задержаниями

Алиса Селезнёва
2 часа назад
В Одессе на свадьбе четырехкратного чемпиона Украины по вольной борьбе Магомеда Закариева один из гостей решил пострелять в воздух, что привело к массовым задержаниям. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Свадьба известного борца закончилась в Одессе массовыми задержаниями
Фото: FacebookFacebook
По данным издания, инцидент произошел 14 июля. Знакомый Закариева Кирилл Комаренко решил поддержать кавказские традиции и пострелять в воздух по дороге в ресторан.
В итоге приехавшие на место происшествия силовики задержали 80 представителей чеченской диаспоры, а также проверили легальность их нахождения на территории Украины. Все задержанные были отпущены. Последним 20 июля под залог в 20 тысяч гривен (более 54 тысяч рублей) вышел Кирилл Крамаренко.
Глава чеченской диаспоры в Одесской области Муса Келоев обвинил украинских правоохранителей в предвзятом отношении к чеченцам. По его словам, силовики «создали какой-то список из 25 чеченцев», бывших гостями на свадьбе, которых хотят депортировать с территории Украины.
При этом четырехкратный чемпион Украины Магомед Закариев подчеркнул, что был против стрельбы на свадьбе, а Крамаренко просили не нарушать закон, но тот «не послушался».
Ранее в Москве группа мужчин устроила потасовку, перепутав кафе с рестораном, где в это время праздновали свадьбу. У гостей праздника возник конфликт с посетителями, который переместился на улицу. Завязалась драка, к которой присоединились свидетели потасовки, поскольку свадьбу праздновали в нескольких десятках метров от места инцидента. В пылу драки прозвучали несколько выстрелов: один из участников потасовки несколько раз пальнул из травматического пистолета. В результате применения оружия никто не пострадал, полицейские задержали восемь человек.
Около спорта,Кирилл Комаренко,Московский комсомолец,
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