Называвшую пандемию обманом сестру Роналду госпитализировали с COVID

«Тысячи людей, которые так сильно верили в эту пандемию, в тесты и меры предосторожности, всё поймут, как и я. Это самый большой обман, который я видела в своей жизни. Сегодня я прочитала одну фразу и встала, чтобы поаплодировать. «Хватит дурачить весь мир». Люди, откройте глаза, пожалуйста», — писала Катя в соцсетях.