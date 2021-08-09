Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Захарова назвала настоящего врага Украины

Свободная прессаиещё 11
1 час назад

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в соцсетях заявила, что настоящим врагом Украины являются люди, готовые затравить в интернете спортсмена из своей страны за фото с россиянкой.

Захарова назвала настоящего врага Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, на Олимпийских играх в Токио украинка Ярослава Магучих после сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене после турнира по прыжкам в высоту, после чего её затравили в соцсетях. Более того, Магучих вызвали на разговор в Министерство обороны Украины.

В украинском оборонном ведомстве сказали, что подобные фотографии могут стать «объектом информационных спецопераций врага», но Захарова считает, что настоящим врагом Украины являются те, кто начал травлю своей же спортсменки за эту фотографию.

«Вот они и есть настоящие враги Украины. А наши спортсмены показывают класс мирового масштаба, демонстрируя чистый спорт без политики и интриг!», - написала она.

Около спорта,Мария Ласицкене,Мария Захарова,Министерство обороны,МИД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители