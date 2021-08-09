Захарова назвала настоящего врага Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в соцсетях заявила, что настоящим врагом Украины являются люди, готовые затравить в интернете спортсмена из своей страны за фото с россиянкой.

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Напомним, на Олимпийских играх в Токио украинка Ярослава Магучих после сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене после турнира по прыжкам в высоту, после чего её затравили в соцсетях. Более того, Магучих вызвали на разговор в Министерство обороны Украины.

В украинском оборонном ведомстве сказали, что подобные фотографии могут стать «объектом информационных спецопераций врага», но Захарова считает, что настоящим врагом Украины являются те, кто начал травлю своей же спортсменки за эту фотографию.