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Олимпиада-2020

Губерниев заявил, что Познер не знает, за какую команду ему болеть

Газета.Ruиещё 4
1 час назад

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление журналиста Владимира Познера о том, что Россия получила заслуженное наказание за допинговые скандалы.

Губерниев: Познер не знает, за какую команду ему болеть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я к нему отношусь с огромным уважением, но он распыляется. Он не знает, за какую команду ему болеть. То ли за Соединенные Штаты, гражданином которых он является, то ли за Францию, паспорт Франции, насколько я помню, у него тоже есть, то ли за Россию. Он как бы такой дракон о трех головах. Я бы на его месте тоже распылялся, поэтому сложно ему приходится. Америка, Франция, а там Россия», — цитирует Губерниева URA.Ru.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования прошли в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

По итогам соревнований российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Ранее в Госдуме ответили на слова Познера о заслуженном наказании России за допинг.

Около спорта,Дмитрий Губерниев,Владимир Познер,Петр Чайковский,Госдума,Всемирное антидопинговое агентство,РИА Ura.ru,
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