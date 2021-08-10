Кержаков продает на "Авито" свой особняк

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России, а в настоящее время главный тренер ФК «Нижний Новгород» Александр Кержаков продаёт свой коттедж в элитном посёлке Западная Лица во Всеволожском районе Ленинградской области.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Согласно объявлению, опубликованному на «Авито» 28 июля, дом площадью 470 квадратных метров продаётся вместе с баней, крытым гаражом на три автомобиля, летней беседкой и обеденной зоной «в окружении корабельных сосен». Стоимость коттеджа – 150 млн руб., а площадь участка составляет 50 соток. Напомним, ранее Кержаков пытался сдать свой загородный дом в аренду.

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