Жулин: «Вся эта толерантность нас скоро заведет в одно место»

Двукратный призер Олимпийских игр, тренер Александр Жулин высказал мнение о принятых Международным союзом конькобежцев (ISU) правилах участия трансгендеров в соревнованиях по фигурному катанию.
«Совсем с ума сошли. Одно дело разрешить женщинам соревноваться с мужчинами – ради бога, пусть катаются, но переход в обратном направлении я не поддерживаю.
Сейчас на Олимпийских играх в Токио девочка бежала 200 метров, так она, как говорят специалисты, без техники стала второй, а если бы дистанция была еще на десять метров длиннее, то и вовсе победила бы. Но она же выглядит как мужчина. Как она может участвовать в соревнованиях среди женщин?
Это просто несправедливо. Представьте, если условный Юдзуру Ханю выйдет соревноваться с девочками, что будет? Я вообще против уродства, вся эта толерантность нас скоро заведет в одно место.
Я понимаю, что сейчас на меня может вылиться масса критики, но я на все происходящее уже не могу смотреть», – сказал Жулин.