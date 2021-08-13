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Олимпиада-2020

Жулин о трансгендерной политике ISU: «Совсем с ума сошли. Я против уродства, вся эта толерантность нас скоро заведет в одно место»

Sports.ru
3 часа назад

Двукратный призер Олимпийских игр, тренер Александр Жулин высказал мнение о принятых Международным союзом конькобежцев (ISU) правилах участия трансгендеров в соревнованиях по фигурному катанию.

Жулин: «Вся эта толерантность нас скоро заведет в одно место»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Совсем с ума сошли. Одно дело разрешить женщинам соревноваться с мужчинами – ради бога, пусть катаются, но переход в обратном направлении я не поддерживаю.

Сейчас на Олимпийских играх в Токио девочка бежала 200 метров, так она, как говорят специалисты, без техники стала второй, а если бы дистанция была еще на десять метров длиннее, то и вовсе победила бы. Но она же выглядит как мужчина. Как она может участвовать в соревнованиях среди женщин?

Это просто несправедливо. Представьте, если условный Юдзуру Ханю выйдет соревноваться с девочками, что будет? Я вообще против уродства, вся эта толерантность нас скоро заведет в одно место.

Я понимаю, что сейчас на меня может вылиться масса критики, но я на все происходящее уже не могу смотреть», – сказал Жулин.

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Около спорта,Александр Жулин,
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