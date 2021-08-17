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Олимпиада-2020

Футболист Мамаев прописался в ростовском кафе

Елена Прошина
26 минут назад

Футболист Павел Мамаев оформил прописку в кафе «Махаон» в Ростове-на-Дону. Как сообщает Telegram-канал Mash, спортсмен зарегистрировал место жительства по адресу 1-й Конной Армии, 6В, в котором находится только организация общественного питания.

Футболист Мамаев прописался в ростовском кафе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как предположил адвокат его экс-супруги Аланы Мамаевой Вадим Лялин, такой ход футболисту необходим, чтобы перенести дележку имущества и детей в ростовский суд.

Напомним, что о разводе Аланы и Павла Мамаевых стало известно в конце апреля 2021 года. Инициатором разрыва стала его супруга, а причиной – многочисленные измены спортсмена, которые модель не смогла ему простить.

Пара воспитывала общую дочь Алису и сына Мамаевой от первого брака Алекса. Как признавалась Алана, из-за дочки она сперва разошлась с супругом мирно, однако позже между ними начались постоянные судебные тяжбы.

В частности, ранее футболист потребовал, чтобы семилетняя дочка проживала с ним, а с Аланы попросил взыскать алименты. В тексте заявления спортсмен обвинил бывшую жену в грубых оскорблениях и рассказал, что Мамаева пыталась покончить с собой.

Также 11 августа стало известно, что Мамаев хочет отсудить у Аланы два автомобиля Range Rover Evoque long и Bentley Continental, которые они купили во время брака. Общая стоимость машин превышает 20 млн рублей и сейчас на них наложен арест.

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