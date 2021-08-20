Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

«Платят судьям»: журналист обвинил Россию в провалах украинских спортсменок

Анна Безрукова
2 часа назад

Россияне покупают судей, вследствие чего проигрывают украинские спортсменки. Такое заявление сделал журналист Дмитрий Гордон в подкасте «Фак.Подкаст», ссылаясь на слова главы Федерации гимнастики Украины и главного тренера национальной команды по художественной гимнастике Ирины Дерюгиной.

«Платят судьям»: журналист обвинил Россию в провалах украинских спортсменок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне Ира Дерюгина, выдающаяся чемпионка и руководитель украинской федерации художественной гимнастики, уже много лет говорит, что россияне покупают судей на чемпионатах, поэтому украинцы не могут пробиться», — сказал Гордон.

Также он добавил, что девушек постоянно засуживают как раз именно по той причине, что Россия «платит втупую судьям».

Напомним, на Олимпиаде-2020 в Токио у украинок не получилось завоевать награды в соревнованиях по художественной гимнастике. Дина Аверина получила серебряную медаль на Олимпийских играх в личном многоборье несмотря на то, что ее конкурентка Линой Ашрам при выполнении последнего упражнения потеряла ленту. Решение судей вызвало в России множество обсуждений. Третье место отдали спортсменке из Белоруссии.

Российские специалисты, в частности глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, отзываются о судействе как о предвзятом и несправедливом, а золотую медаль Ашрам называют незаслуженной. Спортсменки из РФ впервые с 1996 года не смогли завоевать золото в личном многоборье на Олимпиаде, при том как израильская спортсменка стала первой в истории своей страны женщиной, у которой получилось завоевать высшую награду на Олимпийских играх.

Около спорта,Ирина Дерюгина,Дмитрий Гордон,Дина Аверина,Ирина Винер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители