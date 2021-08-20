«Платят судьям»: журналист обвинил Россию в провалах украинских спортсменок

Россияне покупают судей, вследствие чего проигрывают украинские спортсменки. Такое заявление сделал журналист Дмитрий Гордон в подкасте «Фак.Подкаст», ссылаясь на слова главы Федерации гимнастики Украины и главного тренера национальной команды по художественной гимнастике Ирины Дерюгиной.

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«Мне Ира Дерюгина, выдающаяся чемпионка и руководитель украинской федерации художественной гимнастики, уже много лет говорит, что россияне покупают судей на чемпионатах, поэтому украинцы не могут пробиться», — сказал Гордон.

Также он добавил, что девушек постоянно засуживают как раз именно по той причине, что Россия «платит втупую судьям».

Напомним, на Олимпиаде-2020 в Токио у украинок не получилось завоевать награды в соревнованиях по художественной гимнастике. Дина Аверина получила серебряную медаль на Олимпийских играх в личном многоборье несмотря на то, что ее конкурентка Линой Ашрам при выполнении последнего упражнения потеряла ленту. Решение судей вызвало в России множество обсуждений. Третье место отдали спортсменке из Белоруссии.