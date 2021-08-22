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Олимпиада-2020

Украинцы резко отреагировали на отказ Баюл от гражданства

Чемпионат.com
24 минуты назад

Украинцы осудили олимпийскую чемпионку и экс-фигуристку Оксану Баюл, которая отказалась от гражданства страны. Ранее она заявила об этом у себя в «инстаграме».

"Никому не жалко": Украинцы осудили Баюл за отказ от гражданства
Фото: InstagramInstagram

«Кому это вообще интересно? Большинство даже не знает вас». «И что это было? Отказ от гражданства? Поступок, достойный чемпиона. Возникают сомнения: а был ли чемпион на самом деле или ему просто повезло? Судя по дальнейшим событиям, можно и усомниться в том, что это всё было не случайно». «Язык бы выучила хотя бы. Пусть уходит, никому не жалко». «Медальку верни, истеричка». «Позорище, сиди у себя в Штатах», — написали подписчики Баюл в комментариях под её постом в «Инстаграме».

Оксана Баюл стала первой олимпийской чемпионкой в истории независимой Украины. Она завоевала золото в фигурном катании на Олимпиаде 1994 года в Лиллехаммере. Спортсменка уже много лет живёт в США и имеет гражданство этой страны.

Олимпийская чемпионка отказалась от украинского гражданства

Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994), заслуженным мастером спорта Украины.

Около спорта,Оксана Баюл,
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