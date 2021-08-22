"Никому не жалко": Украинцы осудили Баюл за отказ от гражданства

«Кому это вообще интересно? Большинство даже не знает вас». «И что это было? Отказ от гражданства? Поступок, достойный чемпиона. Возникают сомнения: а был ли чемпион на самом деле или ему просто повезло? Судя по дальнейшим событиям, можно и усомниться в том, что это всё было не случайно». «Язык бы выучила хотя бы. Пусть уходит, никому не жалко». «Медальку верни, истеричка». «Позорище, сиди у себя в Штатах», — написали подписчики Баюл в комментариях под её постом в «Инстаграме».