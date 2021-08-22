"Никому не жалко": Украинцы осудили Баюл за отказ от гражданства

Украинцы осудили олимпийскую чемпионку и экс-фигуристку Оксану Баюл, которая отказалась от гражданства страны. Ранее она заявила об этом у себя в «инстаграме».
«Кому это вообще интересно? Большинство даже не знает вас». «И что это было? Отказ от гражданства? Поступок, достойный чемпиона. Возникают сомнения: а был ли чемпион на самом деле или ему просто повезло? Судя по дальнейшим событиям, можно и усомниться в том, что это всё было не случайно». «Язык бы выучила хотя бы. Пусть уходит, никому не жалко». «Медальку верни, истеричка». «Позорище, сиди у себя в Штатах», — написали подписчики Баюл в комментариях под её постом в «Инстаграме».
Оксана Баюл стала первой олимпийской чемпионкой в истории независимой Украины. Она завоевала золото в фигурном катании на Олимпиаде 1994 года в Лиллехаммере. Спортсменка уже много лет живёт в США и имеет гражданство этой страны.
Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994), заслуженным мастером спорта Украины.