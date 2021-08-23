Мамаев - о разводе: "Ощущение, что я столкнулся с дьяволом"

"Развелись мы в апреле, и я могу сказать откровенно: ни разу за весь этот период не пожалел об этом решении. Я не хотел её слышать, у меня в тот момент появилось настолько [сильное] отвращение. Иногда такое ощущение, что я столкнулся с дьяволом. Я не хочу делить с ней ничего, пусть она заберёт абсолютно всё. Я хочу играть в футбол, я хочу жить в своей новой семье, я хочу просто заниматься любимым делом. Больше мне не надо ничего", - сказал футболист.