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Олимпиада-2020

Китаянка пожаловалась на облезшую золотую медаль Олимпиады в Токио

Мария Иванова
1 час назад

Китайская олимпийская чемпионка в прыжках на батуте Чжу Сюэин рассказала, что с ее золотой медали из Токио начало слезать покрытие. Снимок награды Сюэин опубликовала газета Global Times.

Китаянка пожаловалась на облезшую золотую медаль Олимпиады в Токио
Фото: ReutersReuters

На фото видно, что один из участков медали потемнел. В организационном комитете Олимпийских игр в Токио газете сообщили, что с медали начало слезать не золото, а дополнительное пленочное покрытие - оно защищает награды от мелких царапин и пятен.

«Это не влияет на качество самой медали», - подчеркнули в комитете.

Медаль Сюэин и награды остальных спортсменов выпустил Монетный двор Японии. В учреждении заявили, что не знают о каких-либо проблемах с отслаиванием слоев.

Игры в Токио называли самыми экологичными в истории. Атлеты спали на кроватях из картона (их называли «антисекс»-кроватями, но позже спортсмены рассказали, что они достаточно прочные). А награждали олимпийцев медалями из переработанных смартфонов: специально для этого оргкомитет Игр объявил сбор старых электронных устройств.

Global Times отмечает, что именно с этим китайские интернет-пользователи связали проблемы с медалью Сюэин.

Около спорта,Чжу Сюэин,
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