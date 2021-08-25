Китаянка пожаловалась на облезшую золотую медаль Олимпиады в Токио

Китайская олимпийская чемпионка в прыжках на батуте Чжу Сюэин рассказала, что с ее золотой медали из Токио начало слезать покрытие. Снимок награды Сюэин опубликовала газета Global Times.

Фото: Reuters Reuters

На фото видно, что один из участков медали потемнел. В организационном комитете Олимпийских игр в Токио газете сообщили, что с медали начало слезать не золото, а дополнительное пленочное покрытие - оно защищает награды от мелких царапин и пятен.

«Это не влияет на качество самой медали», - подчеркнули в комитете.

Медаль Сюэин и награды остальных спортсменов выпустил Монетный двор Японии. В учреждении заявили, что не знают о каких-либо проблемах с отслаиванием слоев.

Игры в Токио называли самыми экологичными в истории. Атлеты спали на кроватях из картона (их называли «антисекс»-кроватями, но позже спортсмены рассказали, что они достаточно прочные). А награждали олимпийцев медалями из переработанных смартфонов: специально для этого оргкомитет Игр объявил сбор старых электронных устройств.