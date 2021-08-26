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Василий Уткин: "желтое " шоу на «Матч ТВ» обречено на провал

Вероника Полынина
1 час назад

Спортивный журналист Василий Уткин предрек провал «желтому» шоу на телеканале «Матч ТВ».

Василий Уткин: "желтое " шоу на «Матч ТВ» обречено на провал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своем телеграм-канале Уткин заявил, что шоу о скандалах в околоспорте «не имеет ни малейших перспектив».

Журналист отметил, что похожие «желтые» шоу есть на Первом канале и ВГТРК (речь идет о передачах «Пусть говорят» и «Прямой эфир»), при этом они не ограничены в темах, а аналогичная программа на «Матч ТВ» должна быть только о скандалах в спорте.

«И в придачу, если околоспорт интересует всех - персонажи придут сперва или на Первый, или к Малахову. Это совершенно очевидно. ( ) Невозможно сделать такое шоу успешным с ограничением по теме. У конкурентов ограничений по теме нет. ***, это арифметика, второй класс )))», - подчеркнул Уткин.

Он обратил внимание, что скандальных шоу нет ни на одном спортивном канале мира, однако генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки не хочет этого замечать.

Уткин предположил, что «желтое» шоу все же будет запущено, а его ведущим станет комментатор Андрей Романов.

«Жалко. Хороший, как мне кажется, парень. Надеюсь, ему есть с кем посоветоваться», - заключил Василий Уткин.

Ранее на телеканале «Матч ТВ» вышло интервью журналиста Нобеля Арустамяна с футболистом Павлом Мамаевым. Разговор был посвящен личной жизни спортсмена, в том числе разводу с женой. После выхода интервью Арустамян уволился с «Матч ТВ». Он отметил, что ему было «жутко дискомфортно копаться в личной жизни людей».

Около спорта,Андрей Романов,Василий Уткин,Тина Канделаки,Павел Мамаев,ВГТРК,
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