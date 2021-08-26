Василий Уткин: "желтое " шоу на «Матч ТВ» обречено на провал

Спортивный журналист Василий Уткин предрек провал «желтому» шоу на телеканале «Матч ТВ».

Фото: РИА Новости РИА Новости

В своем телеграм-канале Уткин заявил, что шоу о скандалах в околоспорте «не имеет ни малейших перспектив».

Журналист отметил, что похожие «желтые» шоу есть на Первом канале и ВГТРК (речь идет о передачах «Пусть говорят» и «Прямой эфир»), при этом они не ограничены в темах, а аналогичная программа на «Матч ТВ» должна быть только о скандалах в спорте.

«И в придачу, если околоспорт интересует всех - персонажи придут сперва или на Первый, или к Малахову. Это совершенно очевидно. ( ) Невозможно сделать такое шоу успешным с ограничением по теме. У конкурентов ограничений по теме нет. ***, это арифметика, второй класс )))», - подчеркнул Уткин.

Он обратил внимание, что скандальных шоу нет ни на одном спортивном канале мира, однако генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки не хочет этого замечать.

Уткин предположил, что «желтое» шоу все же будет запущено, а его ведущим станет комментатор Андрей Романов.

«Жалко. Хороший, как мне кажется, парень. Надеюсь, ему есть с кем посоветоваться», - заключил Василий Уткин.