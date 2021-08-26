Во время награждения паралимпийца из РФ произошел конфуз

Организаторы Паралимпийских игр в Токио в ходе награждения российского велогонщика Михаила Асташова перепутали музыку. Вместо фрагмента из Первого концерта Чайковского зазвучал гимн Международного паралимпийского комитета.

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Как сообщает ТАСС, Асташов завоевал золотую медаль в гонке преследования на дистанции в 3 километра среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства на Паралимпиаде российская символика и гимн находятся под запретом, а потому при награждении россиян звучит фрагмент из первого концерта Чайковского. Однако даже его паралимпийцу не включили – из-за ошибки спортсмена наградили под гимн МОК.

Глава команды Паралимпийского комитета России, исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков обратился к организаторам с просьбой повторно провести процедуру награждения спортсмена.