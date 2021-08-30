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Дмитрий Тарасов посвятил гол «будущему беременному малышу»

Чемпионат.com
1 час назад

Полузащитник футбольного клуба «Велес» Дмитрий Тарасов поделился эмоциями после забитого мяча в матче с «Акроном» из Тольятти.

«Я хотел посвятить гол своей жене и будущему беременному малышу, поэтому сразу стал искать мяч», — сказал футболист после матча.

С сезона-2021/2022 Тарасов выступает за московский «Велес», который выступает в ФНЛ. В матче восьмого тура первенства Дмитрий забил гол, чем помог «Велесу» уйти от поражения – матч закончился вничью 1:1. Он забил ударом головой после подачи углового. В последний раз до этого Дмитрий Тарасов забивал 14 апреля 2018 года за «Локомотив» в выездном матче РПЛ с московским «Динамо».

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Дмитрий Тарасов — чемпион России, серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата России, трёхкратный обладатель Кубка России.

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