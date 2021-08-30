У портала "Чемпионат" сменился главный редактор

Новым главным редактором спортивного портала Championat.com стал Вячеслав Опахин. Ранее он работал на том же сайте заместителем главного редактора.
В новой должности Опахин будет отвечать за редакционную политику издания, в том числе займется перезапуском контента.
«Позиция главреда — это большой вызов и громадная ответственность. Нам предстоят интересные эксперименты с форматами, подходами и прокачивание ценности контента для аудитории», — сказал он.
При этом Опахин уверен, что для таких профессионалов, как редакция «Чемпионата», нет недостижимых целей и невыполнимых задач.
«Назначение Вячеслава Опахина – логичное продолжение культуры команды «Чемпионата», для которой всегда в приоритете рост людей внутри проекта. Мы уверены, что под руководством Вячеслава редакция получит новый толчок к развитию и продолжит укреплять лидерство на рынке спортивных медиа Рунета», — заявил директор по цифровой стратегии Rambler&Co, управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков.
«Чемпионат» (входит в Rambler&Co) — лидер среди спортивных порталов Рунета. Рекордсмен по количеству уникальных посетителей в месяц — более 45 миллионов (по данным Яндекс.Метрики, июнь 2021). Входит в Топ-4 самых популярных спортивных интернет-медиа в мире (по данным Similar Web, июнь 2021).