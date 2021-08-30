Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

У портала "Чемпионат" сменился главный редактор

Елена Прошина
1 час назад

Новым главным редактором спортивного портала Championat.com стал Вячеслав Опахин. Ранее он работал на том же сайте заместителем главного редактора.

У портала "Чемпионат" сменился главный редактор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В новой должности Опахин будет отвечать за редакционную политику издания, в том числе займется перезапуском контента.

«Позиция главреда — это большой вызов и громадная ответственность. Нам предстоят интересные эксперименты с форматами, подходами и прокачивание ценности контента для аудитории», — сказал он.

При этом Опахин уверен, что для таких профессионалов, как редакция «Чемпионата», нет недостижимых целей и невыполнимых задач.

«Назначение Вячеслава Опахина – логичное продолжение культуры команды «Чемпионата», для которой всегда в приоритете рост людей внутри проекта. Мы уверены, что под руководством Вячеслава редакция получит новый толчок к развитию и продолжит укреплять лидерство на рынке спортивных медиа Рунета», — заявил директор по цифровой стратегии Rambler&Co, управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков.

«Чемпионат» (входит в Rambler&Co) — лидер среди спортивных порталов Рунета. Рекордсмен по количеству уникальных посетителей в месяц — более 45 миллионов (по данным Яндекс.Метрики, июнь 2021). Входит в Топ-4 самых популярных спортивных интернет-медиа в мире (по данным Similar Web, июнь 2021).

Около спорта,Рамблер,Чемпионат.com,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители