У портала "Чемпионат" сменился главный редактор

Новым главным редактором спортивного портала Championat.com стал Вячеслав Опахин. Ранее он работал на том же сайте заместителем главного редактора.

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В новой должности Опахин будет отвечать за редакционную политику издания, в том числе займется перезапуском контента.

«Позиция главреда — это большой вызов и громадная ответственность. Нам предстоят интересные эксперименты с форматами, подходами и прокачивание ценности контента для аудитории», — сказал он.

При этом Опахин уверен, что для таких профессионалов, как редакция «Чемпионата», нет недостижимых целей и невыполнимых задач.

«Назначение Вячеслава Опахина – логичное продолжение культуры команды «Чемпионата», для которой всегда в приоритете рост людей внутри проекта. Мы уверены, что под руководством Вячеслава редакция получит новый толчок к развитию и продолжит укреплять лидерство на рынке спортивных медиа Рунета», — заявил директор по цифровой стратегии Rambler&Co, управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков.