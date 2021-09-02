Винер-Усманова назвала плюсы предвзятого судейства на Олимпиаде

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала о положительном эффекте от предвзятого судейства на Олимпийских играх в Токио. Ее слова приводит РИА Новости.
«Как их (спортсменок после Токио - прим.ред.) встречали... В Интернете даже написали: «Раньше все были специалистами по вирусологии, а теперь — по художественной гимнастике». Потому что все эти программы разбирают, обсуждают... Если бы они выиграли золотые медали, не было бы этого всплеска патриотизма взрослых и детей. Вот это хорошо. Это меня успокаивает», — заявила Винер-Усманова.
Кроме этого, она отметила, что уговорила сестер Авериных не заканчивать карьеру и вновь начать тренироваться, после того как на Олимпиаде Дина получила второе место, а Арина — четвертое.
Ранее сообщалось, что президент Федерации гимнастики Украины и главный тренер национальной команды по художественной гимнастике Ирина Дерюгина якобы обвинила Россию в том, что российская делегация покупает судей, и это является причиной проигрышей украинских спортсменок. Об этом рассказал журналист Дмитрий Гордон в подкасте «Фак.Подкаст».
По его словам, девушек из Украины постоянно засуживают как раз именно по той причине, что Россия «платит втупую судьям».
Напомним, на Олимпиаде-2020 в Токио у украинок не получилось завоевать награды в соревнованиях по художественной гимнастике. Дина Аверина получила «серебро» Олимпийских игр в личном многоборье несмотря на то, что ее конкурентка Линой Ашрам в последнем упражнении потеряла ленту. Решение судей вызвало в РФ бурные обсуждения и множество споров. Третье место получила спортсменка из Белоруссии.