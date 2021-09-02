Винер-Усманова назвала плюсы предвзятого судейства на Олимпиаде

«Как их (спортсменок после Токио - прим.ред.) встречали... В Интернете даже написали: «Раньше все были специалистами по вирусологии, а теперь — по художественной гимнастике». Потому что все эти программы разбирают, обсуждают... Если бы они выиграли золотые медали, не было бы этого всплеска патриотизма взрослых и детей. Вот это хорошо. Это меня успокаивает», — заявила Винер-Усманова.