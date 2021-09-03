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Олимпиада-2020

Путин назвал условия для проведения Олимпиады в России

Мария Иванова
20 минут назад

Президент РФ Владимир Путин допустил, что Россия снова подаст заявки на проведение Олимпиад, если в принципы Игр не будет вмешиваться политика. Об этом сообщает ТАСС.

Путин назвал условия для проведения Олимпиады в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Идею проведения новой Олимпиады в России обсуждали на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Путин заявил, что Игры можно было бы провести на Дальнем Востоке.

«Мы всегда поддерживали [олимпийское движение], и надеюсь, что принципы олимпизма не будут извращаться, в том числе не будет здесь примеси политического характера. Если все будет так, как я говорю, то мы не исключаем возможности проведения Олимпийских игр в Российской Федерации», - сказал президент.

Он отметил, что все меньше и меньше стран претендуют на проведение Олимпийских игр.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что его страна могла бы провести Олимпиаду совместно с Россией или Украиной. По его мнению, совместными можно сделать одни из летних ОИ.

Лукашенко отмечал, что Белоруссия уже проводила масштабное спортивное мероприятие - II Европейские игры, но «соревноваться с гигантами не сможет».

Президент Украины Владимир Зеленский до этого поручил начать подготовку к подаче заявки на проведение Игр. Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка говорил, что страна может претендовать на зимнюю Олимпиаду-2030 или летние Игры-2032.

Около спорта,Сергей Бубка,Владимир Зеленский,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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