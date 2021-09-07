Израильская гимнастика Линой Ашрам, скандально выигравшая олимпийскую медаль в Токио, испугалась борьбы с россиянками на предстоящем чемпионате мира и снялась с соревнований. Об этом «Матч ТВ» заявила многократная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Яна Батыршина.
На Олимпийских играх в Токио Россия впервые за 25 лет осталась без золотых медалей в художественной гимнастике. Дина Аверина сенсационно проиграла израильтянке Линой Ашрам, несмотря на то, что та уронила снаряд во время упражнения с лентой. Российская сборная выступила с протестом, который отклонили.
На днях стало известно, что израильская сборная не примет участие в чемпионате мира по художественной гимнастике, который пройдет в Японии.
«Было бы интересно увидеть борьбу сестер Авериных и Ашрам — это первые соревнования после Олимпиады, как их рассудят. Я предполагаю, что Линой испугалась. Если ты уверена в себе, ты чемпионка, то должна приезжать и еще раз доказывать свой статус выступлением. Испугалась, что так просто не получится, никому не понравилась ситуация на прошедшей Олимпиаде», - отметила Яна Батыршина.
Она напомнила, что после проигрыша на Олимпиаде сестры Аверины готовы были завершить свою спортивную карьеру, но под влиянием тренера Ирины Винер-Усмановой отказались от этого решения.
«Она им сказала, что так заканчивать нельзя, нужно выступить на чемпионате мира, вся страна болеет и ждет вас. После этих слов девушки вернулись и активно тренируются, когда они объявили о своем участии — Линой снялась», - заметила гимнастка.