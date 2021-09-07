«Было бы интересно увидеть борьбу сестер Авериных и Ашрам — это первые соревнования после Олимпиады, как их рассудят. Я предполагаю, что Линой испугалась. Если ты уверена в себе, ты чемпионка, то должна приезжать и еще раз доказывать свой статус выступлением. Испугалась, что так просто не получится, никому не понравилась ситуация на прошедшей Олимпиаде», - отметила Яна Батыршина.